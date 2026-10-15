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TVBS和三立電視即將舉辦台北市長電視辯論會，12日首次協商卻破局，台北市長蔣萬安陣營指控對手沈伯洋派出沒有決策權的人。今（15）日二度協商，沈陣營派出總幹事吳思瑤，蔣陣營則一樣是發言人羅智強，羅會前受訪時肯定沈派出有代表權的吳思瑤協商辯論，也肯定她尊重主辦單位提出的10月31日辯論，但認為吳思瑤要跟主辦單位說拍謝，因為三立選10月31日應不可能刁難沈伯洋。TVBS和三立電視今下午4時舉行第二次台北市長電視辯論會協商，吳思瑤會前受訪時，表態若蔣萬安陣營希望10月31日，沈伯洋也說OK，希望不要再拖了。羅智強受訪時則說，他肯定沈伯洋終於派出有代表權、決定權的吳思瑤來參加協商。羅智強說，若三天前就能夠是吳思瑤協商，當天把主辦單位選擇的日期敲定，就不用拖三天了，但晚總比沒有好。吳思瑤剛剛說上次協商也是有決定權的，顯然有矛盾，若上次是有決定權的人來，那為什麼這次吳思瑤要來呢？所以是吳思瑤才能夠決定。但沒有關係，尊重主辦單位、派出有代表權的人來，那至少他覺得今天會是個好的開始，他肯定吳思瑤。羅智強另外說，他另外要肯定吳思瑤願意尊重主辦單位提出的10月31日，如果三天前就能夠同意，那就可以讓TVBS跟三立有多三天的籌備時間，那比較可惜啦，不過羅智強話鋒一轉，認為吳思瑤應該跟TVBS還有三立說拍謝，因為沈伯洋一直強調10月31日是同志遊行、車掃，然後說蔣萬安挑這一天，要讓他沒辦法參加同志遊行、參加車掃，他覺得這個說法對三立跟TVBS不公平。羅智強秀出12日白紙黑字的會議資料，稱主辦單位選了四個日期，24號就是沈伯洋現在一直喊的，但被打叉因為太倉促；11月7號也是他們選的日期，但認為離選舉太近也不適合；主辦單位選的是10月31號，他覺得吳思瑤跟沈伯洋一直在說蔣萬安挑日子、刁難沈伯洋，這樣對三立不公平，他相信三立挑這個日子應該不可能是刁難這個沈伯洋吧，這個疑心病應該要跟主辦單位說一聲拍謝