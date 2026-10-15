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▲國家公園署海洋國家公園管理處國家公園3號船由高雄港啟航，在海洋國家公園管理處東吉管理站主任張哲豪(左)與嶼坪管理站主任王俊堯(右)共同駛往澎湖東吉港執行任務。(圖／海洋國家公園管理處提供)

▲海洋國家公園管理處國家公園3號船由高雄港啟航，在海洋國家公園管理處東吉管理站主任張哲豪(左)與嶼坪管理站主任王俊堯(右)共同駛往澎湖東吉港執行任務。(圖／海洋國家公園管理處提供)

▲海洋國家公園管理處國家公園3號船在高雄港啟用試航的情形。(圖／海洋國家公園管理處提供)

內政部國家公園署海洋國家公園管理處所屬國家公園3號船於今(15)日上午，由高雄港啟航，在海洋國家公園管理處東吉管理站主任張哲豪與嶼坪管理站主任王俊堯共同駛往澎湖東吉港執行任務，將巡航東沙環礁及澎湖南方四島絕美藍海，以落實海洋生態監測、資源巡查與環境教育工作，實為海洋保育新利器。海洋國家公園管理處處長林尚卿表示，20噸級的國家公園3號船艇，耐浪性與航行穩定度均大幅躍進，將靈活支援東沙環礁及澎湖南方四島兩座海洋型國家公園，為第一線同仁打造優質安全的執勤環境，並全面提升保育巡查、環境監測及海洋永續推廣之作業量能。林尚卿說，面對全球極端氣候、海水暖化及棘冠海星肆虐等嚴峻挑戰，該處主動迎戰，積極與台灣港務港勤公司、海洋生物博物館、中山大學及台灣海洋科技研究中心等機構簽署合作備忘錄，引進精準科學調查與監測，以數據築起環境安全網。林尚卿指出，國家公園3號船於今(15)日上午，由高雄港啟航，在海洋國家公園管理處東吉管理站主任張哲豪與嶼坪管理站主任王俊堯共同掌舵，海洋國家公園管理處保育研究科技士陳慧如也隨行，駛往澎湖東吉港執行任務，期邁向國家公園經營管理的嶄新里程碑。林尚卿並指出，國家公園署海洋國家公園管理處所轄管的東沙環礁及澎湖南方四島是我國唯二的海洋型國家公園，其海域涵蓋全國海洋保護區逾七成的面積，不僅擁有國際級珊瑚礁生態系、南海最完整的環礁與全國最大的海草床，更是推動海洋科研與永續發展的無價資產。林尚卿並說，過去執勤人員多仰賴「環礁1號」、「國家公園1號」、「國家公園2號」等10噸以下之小型船艇進行海洋保育任務，在耐浪性、航程續行及人員執行安全方面，均面臨高度挑戰與限制，此次適逢海洋國家公園管理處成立19周年，這艘20噸級的國家公園3號船，是全新升級的公務船艇啟用後，並投入服務，以為前線執勤夥伴注入一劑強心針。