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產業趨勢是選讀學系的重要參考，即使AI科技當紅，醫牙學系仍是全國不到一成學子能夠擠進的菁英窄門；而部分準醫師家長更超前部署「醫大學區宅」，協助並投資子女完成醫學系7年修業。其中，台中中國醫藥大學旁的「達麗冶翠」，放榜後出現一波「準醫師」買盤，賞屋人數量增加2~3成。在地房市業者指出，醫師具有高收入、高社會地位，且不受景氣波動影響，頂大醫學類組招生競爭相當激烈，中國醫藥大學學生人數不僅穩定，校方更逆勢擴大規模、興建心血管醫療大樓，絲毫不受少子化影響。根據官網統計，112至114學年度在學人數維持在7,300人以上，呈現成長趨勢，周邊商圈與房市發展依舊有強勁支撐。達麗冶翠」的客戶背景與醫療產業有高度重疊關聯。已購客逾3成與醫療業有關；其次是企業主與自營商等資產族群。主要看中該案基地位在中國醫大生活圈，具備「上學近、看診近、生活商圈近」等便利性，不僅適合醫師世家，對多數自用型購屋客同樣極具吸引力。此外，由於中國醫生活圈機能完整成熟，區內涵蓋中一中、中二中、曉明女中等明星學府，是許多家庭客層青睞的文教居住區域，因此吸引不少傾向於「一次購足」的「準醫師」自住客，鎖定「達麗冶翠」3~4房產品，一入學就解鎖「五子登科」人生。位處中國醫核心、育德綠園道第一排的「達麗冶翠」，是達麗建設20週年的品牌代表作，由澳洲百年設計團隊PTW打造具國際視野的地標性建築，更是PTW在台首件面世作品。目前工程進入完工階段，奢華、獨特的金色曲形框架外觀，引起市場討論話題，「準醫師」賞屋潮明顯增加，相較6月份之前，來客數增加2至3成。值得注意的是，近期市場也傳出長安、坤聯富等開發商積極在北區整合危老土地，從土地價格回推新案價格，預期將對區域房價行情進一步抬升，觀望買盤也因此加速購屋決策。