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台北市長選戰首場辯論會將由TVBS及三立電視共同舉辦，兩陣營今（15）日下午再度赴TVBS協商，針對第一場協商，藍營質疑前來協商者沒有決策權，民進黨台北市長參選人吳思瑤會前受訪時表示，他們前來協調的夥伴，每個人都有決策權，他們的立場早就有，就是越多場越好、趕快辦最好。蔣萬安陣營、沈伯洋陣營下午4時赴TVBS再次協商電視辯論。對於藍營質疑，沈陣營第一次協商所派的代表沒有決策權一事，前來協商的吳思瑤會前受訪時表示，沈伯洋陣營早就做好決策，他們決策、立場一向清楚，因此決策早就有了，「我們越多場越好、趕快辦最好，這些都是我們的決策」。吳思瑤提到，星期一參與協調的競選總部夥伴們，每一個人都有決策權，「我們決策非常清楚，也是沈伯洋的風格」。他說，沈領導整個團隊，其決策一向不模糊，因此代表來磋商的每一位同仁，都能說出沈伯洋清楚立場。吳思瑤諷刺，不曉得蔣陣營這麼在乎決策權，希望今天能看到他們具體做出清楚決策，今天是第二次磋商，他們也開出三個時段，蔣萬安也稱「兩三場都可以」，希望今天能先把第一場定下來。媒體詢問，蔣陣營日前拋出10月31日辯論，蔣競辦稱，當天有同志遊行，也能晚上辯論？吳思瑤回應，10月31日或者是他們給出的10月24日、11月6日都可以談，若蔣萬安陣營希望是10月31日，「伯洋早就說了，他都OK」。他說，相信參與遊行的夥伴們都知道，沈伯洋每年都參加同志遊行，他支持同志平權立場是完全沒有問題的，也謝謝所有支持者的體諒。吳思瑤說，大家都知道，現在辯論是最重要的，也是市民最期待的，若因辯論的時間定下來，讓他們既定的行程受到一些影響，相信所有的市民都會理解。