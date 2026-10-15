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▲長榮鳳凰酒店（礁溪）推線上旅展，經典「高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券」原價1萬8260元，旅展優惠價6999元。（圖／長榮鳳凰酒店提供）

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳的早餐設定為早午餐，匯聚早餐與午餐類菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

瓏山林集結蘇澳飯店與台北飯店推優惠 聯合住宿券每張3600元

▲持「雙館聯合住宿券」2張，雙人入住蘇澳瓏山林飯店乙晚含早餐。 (圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

長榮鳳凰酒店（礁溪）ITF線上旅展優惠將於10月19日上午10時正式開賣，至11月9日下午6時止。此次旅展推出住宿、餐飲、SPA等多款人氣票券，其中「高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券」則由原價每張1萬8260元，下殺至旅展優惠價6999元，等於是3.8折優惠。瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店則結合瓏山林台北中和飯店，即日起至11月10日推出旅展優惠，全新「瓏山林雙館聯合住宿券」每張3600元，1張可住瓏山林台北中和飯店、2張入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，住宿券折扣最優打至2.2折。長榮鳳凰酒店（礁溪）此次旅展推出兩款一泊一食住宿券，其中更首度推出「高級家庭房四人一泊一食平日住宿券」，原價每張2萬4200元，旅展優惠價僅9999元，萬元有找即可四人同遊。經典「高級洋式客房雙人一泊一食平日住宿券」原價1萬8260元，旅展下殺優惠價6999元。兩款住宿券更祭出買七送一優惠，凡購買七張即加贈純住房住宿券一張。餐券方面，桂冠自助餐廳推出平日單人早午餐券原價968元，旅展價每張768元，並祭出「買十送一」優惠，餐檯必吃菜色包含現煎現流魚、現切維吉尼亞火腿，到主廚手作甜點，餐後還可無限享用星巴克咖啡，顧客可挑選時段，從早上至中午皆可使用。瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店則與瓏山林台北中和飯店首度整合雙館旅遊產品，最大亮點為首度推出的「瓏山林雙館聯合住宿券」，每張3600元，「瓏山林雙館聯合住宿券」另推出10張分享組3萬2400元，優惠適用至2027年5月31日。持1張券可入住瓏山林台北中和飯店豪華四人房，適合家庭或好友安排城市小旅行，原價最高為1萬6000元，等於約是2.2折優惠；持2張券則可前往瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店享雙人一泊朝食，原價1萬6750元，打43折優惠；持3張券可選擇瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店的雙人一泊二食或四人一泊朝食。