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▲衛福部嘉義朴子醫院院長曹承榮拿出數據，證實高強度復健確能加速患者恢復生活自理能力。（圖／記者王郁勳攝）

▲朴子醫院統計復健病房成效，結案時功能獨立者大幅成長。（圖／記者張鴻儀製表）

▲健保署復健病房另一特色為打造居家環境，讓患者出院能後迅速適應日常生活。（圖／記者王郁勳攝）

▲健保署署長陳亮妤接受NOWNEWS專訪指出，復健病房計畫可望從今年10家醫院試辦，增加到明年最多36家，嘉惠更多急性中風患者。 （圖／健保署提供）

「醫學為生命增添歲月，復健則是為歲月增添生命。 」總統賴清德8月中出席衛福部健保復健病房計畫啟航記者會時，引用台灣復健之父連倚南教授名言，強調復健病房是他推動「健康台灣」國家願景中非常關鍵的一步，具體作法是朝向延長生命與減少失能等2方向努力。為此健保署試圖打開緊箍咒，因為一直以來6個月復健黃金期，患者與家屬受限健保給付規定，必須不斷轉院，連醫事人員都承認這是復健政策中最大痛點！「我驚覺自己半邊不能動，意識到中風了。那時候在加護病房躺了10天，腦子裡想的還是剛接下的華為訂單能不能繼續走下去……」49歲的陳昊澦，在中國創辦科技公司，客戶名單涵蓋國巨、和碩、富士康等龍頭大廠。沒想到一趟端午節返台，隔天人生竟風雲變色。命雖然救回來了，但看著自己半癱的身體，陳昊澦坦言，一度以為人生就此毀了。「但我心裡非常不甘心，我還這麼年輕，不能就這樣倒下，我一定要比以前更好！」帶著強烈的求生意志，陳昊澦轉院至嘉義朴子醫院，成為第一批「復健病房計畫」的收治對象，展開為期3個月的高強度復健。從一開始腿部連彎曲的力氣都沒有，復健過程中甚至痛到咬牙切齒，到現在陳昊澦已能用單邊拐杖穩健行走。職能治療師謝易鴻一路看著他進步：「他剛進來時完全無法走，手也是軟的、沒有動作。不到三個月，他現在已經不需要別人攙扶了。」陳昊澦的奇蹟，除了歸功於個人毅力，健保政策的推波助瀾更是關鍵。長期以來，礙於健保審查壓力，急性中風患者往往住院滿30天，就會面臨被醫院要求轉院的「潛規則」。衛生福利部朴子醫院院長曹承榮點出醫療第一線的無奈：「超長期住院會面臨健保逐案審查，醫師確實承受著極大的壓力。」儘管健保署推出PAC（急性後期整合照護計畫），最多能住院3個月，但仍需重重核准。如今，健保署挹注3億元預算推動被醫界暱稱為「PAC 2.0」的復健病房試辦計畫。其最大亮點，就是打破天數緊箍咒，只要是新發生中風40天內、經醫師評估具備進步潛能的患者，住院期限最高可延長至180天。曹承榮院長指出，新計畫的給付比過去提高，大幅增加了醫院承辦的誘因，讓醫療團隊能真正放手，為病患規劃完整密集的復健療程。給足時間與資源，成效立竿見影。根據朴子醫院統計，過去收治的12名腦中風患者中，原本有4人在巴氏量表上屬於「完全依賴」（20分以下），但在計畫結案時，完全依賴的人數降為0，甚至有8人大幅提升至「功能獨立」。數據更顯示，參與試辦計畫的患者，其功能獨立性量表（FIM）平均進步分數是一般復健病患的5倍，再住院復健率更巨幅降至五分之一。為幫助患者出院後無縫接軌，復健病房不僅有常規的物理與職能治療，更直接在院內打造「居家環境」。廚房、冰箱、電鍋一應俱全，甚至配備了升降洗手台，讓坐輪椅的患者不需奮力起身也能輕鬆洗手。「患者1天復健2至5個小時，這真的是復健補習班。」一手規劃健保病房計畫的健保署署長陳亮妤接受《NOWNEWS今日新聞》專訪強調，這項計畫的口號為「顧到好、走回家」，就是要讓患者得到完整復健照顧。參考自日本小倉復健醫院模式，治療師與患者比高達8比1，復健全程為個人化套餐。若還有轉院需求，健保署建立「跨院轉銜」的綠色通道服務。患者在急性期出院前，就會先由醫療團隊進行評估，一旦出院即可直接轉入接續醫院的病房。透過免重新掛號、免自己找床位的無縫接軌機制，實質減輕家屬照護上的壓力。在資源挹注方面，陳亮妤透露，此項復健病房試辦計畫的經費，已在去年的健保總額協商中獲得支持與編列。她強調，今年健保總額達1兆82億元，明年更預估將達1兆434億元，創下史上最高成長紀錄，為新政策提供有力後盾。目前該計畫正處於試辦階段，今年共有10家醫療院所率先實施。未來，健保署計畫將逐步轉型現有221家具有PAC病房的醫院，並預計將這種高強度積極復健模式擴大至26到36家醫院參與。「總統眼睛盯著計畫公布與實施過程，並宣示照護政策要從照顧失能轉向減少失能。」陳亮妤強調，越是高齡化的社會，投注在減少失能的資源理論上要越多，在健保的財務永續或照護資源，才能永續發展。台灣民眾平均餘命達80.77歲，但「不健康餘命」卻高達8年，等於人生有將近十分之一的時間處於失能狀態。失能人口預估將從2026年的92萬人，攀升到2035年的近130萬人。健保署加大前端復健的投資力道，無非是希望透過這場「延緩失能」的保衛戰，為台灣未來的沉重長照壓力，提前找出解方