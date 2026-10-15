日本平價義式連鎖薩莉亞（Saizeriya）日前官網發出公告，表示10月29日起菜單平均漲6%，像是招牌米蘭風焗烤飯300日圓將調漲到320日圓，公司還在聲明當中向顧客致歉表示「本公司不夠努力」，而台灣薩莉亞官網目前並沒有最新漲價消息。對此，該聲明也立刻在社群平台上被轉發，星巴克躺著也中槍，不少人拿來比較一番提到：「人家漲20日圓還發聲明道歉，台灣星巴克補滿飲料加15元還義正詞嚴給顧客半杯飲料。」
日本薩莉亞官方宣布要漲價了！公司為漲20日圓道歉：本公司努力不足
日本連鎖餐廳薩莉亞日前在官網表示：「在近期原物料價格高漲及能源等成本持續上升的環境下，本公司至今一直致力於維持現有價格，由於本公司的努力不足，目前已面臨無法自行吸收食材短缺與成本上升的狀況。經過慎重評估，為了今後能繼續維持商品品質並穩定供應，我們決定進行價格調整，對此我們深感抱歉，懇請各位顧客予以諒解。」
日本薩莉亞提到，整體菜單的價格將平均調漲6%，招牌米蘭風焗烤飯300日圓將調漲到320日圓；400日圓的品項則調整為420至430日圓不等；部分位於休閒設施周邊及都市區的24間店鋪，平均調漲幅度為10%。另外主推商品「新鮮葡萄酒」以及提供優惠價格的「午餐」、「早餐限定菜單」，價格將維持不變。
日本薩莉亞態度被讚爆「星巴克躺槍」！台灣薩莉亞還未見漲價公告
該公告也被轉貼到社群平台「Threads」上討論，台灣星巴克躺著也中槍，不少人都表示：「漲4塊台幣好像根本沒差.....竟然還要道歉」、「日幣20元真的是沒什麼好公告的，反觀台灣星巴克.....一次就漲你15台幣」、「人家漲20日圓還發聲明道歉，台灣星巴克補滿飲料加15元還義正詞嚴給顧客半杯飲料」、「人家漲20日圓這種態度，看看台灣星巴克，真的是天差地遠。」
至於日本薩莉亞漲價會不會影響到台灣薩莉亞的價格，《NOWNEWS》記者也實際到台灣薩莉亞官網查看，目前沒有任何漲價的公告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本連鎖餐廳薩莉亞日前在官網表示：「在近期原物料價格高漲及能源等成本持續上升的環境下，本公司至今一直致力於維持現有價格，由於本公司的努力不足，目前已面臨無法自行吸收食材短缺與成本上升的狀況。經過慎重評估，為了今後能繼續維持商品品質並穩定供應，我們決定進行價格調整，對此我們深感抱歉，懇請各位顧客予以諒解。」
日本薩莉亞提到，整體菜單的價格將平均調漲6%，招牌米蘭風焗烤飯300日圓將調漲到320日圓；400日圓的品項則調整為420至430日圓不等；部分位於休閒設施周邊及都市區的24間店鋪，平均調漲幅度為10%。另外主推商品「新鮮葡萄酒」以及提供優惠價格的「午餐」、「早餐限定菜單」，價格將維持不變。
該公告也被轉貼到社群平台「Threads」上討論，台灣星巴克躺著也中槍，不少人都表示：「漲4塊台幣好像根本沒差.....竟然還要道歉」、「日幣20元真的是沒什麼好公告的，反觀台灣星巴克.....一次就漲你15台幣」、「人家漲20日圓還發聲明道歉，台灣星巴克補滿飲料加15元還義正詞嚴給顧客半杯飲料」、「人家漲20日圓這種態度，看看台灣星巴克，真的是天差地遠。」
至於日本薩莉亞漲價會不會影響到台灣薩莉亞的價格，《NOWNEWS》記者也實際到台灣薩莉亞官網查看，目前沒有任何漲價的公告。