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日本薩莉亞官方宣布要漲價了！公司為漲20日圓道歉：本公司努力不足

由於本公司的努力不足，目前已面臨無法自行吸收食材短缺與成本上升的狀況

我們決定進行價格調整，對此我們深感抱歉，懇請各位顧客予以諒解。」

日本薩莉亞提到，整體菜單的價格將平均調漲6%，招牌米蘭風焗烤飯300日圓將調漲到320日圓；400日圓的品項則調整為420至430日圓不等

▲日本薩莉亞提到，整體菜單的價格將平均調漲6%，招牌米蘭風焗烤飯300日圓將調漲到320日圓；400日圓的品項則調整為420至430日圓不等，向顧客道歉。（圖/日本薩莉亞官網）

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