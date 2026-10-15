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九合一投票日邁入倒數44天，台北市長選戰逐漸升溫，資深媒體人趙少康二度邀訪民進黨參選人沈伯洋，引爆藍營大咖們不滿，公開抨擊「背骨害慘蔣萬安」、「把國民黨命運葬送」，言辭相當激烈。對此，前總統陳水扁也跳出來聲援，翻出昔日在台北市長選戰交鋒的經典名言，笑問：「老趙，還記得32年前的台詞嗎？」陳水扁表示，趙少康做一個媒體人，就應該公平地給不同立場的候選人發聲機會，至於候選人怎麼回答、能不能加分，那是候選人自己的事，跟主持人沒有關係。阿扁還幽默形容，沈伯洋是一名非常有禮貌的晚輩，直言「我們這些做哥哥的」與他相處時，難免會不自覺流露出「關愛的眼神」，以輕鬆口吻回應這場政治風波。趙少康先前面對外界質疑時，曾無奈反問：「我有這麼厲害嗎？一個訪問就可以把國民黨毀掉？」這番話也勾起陳水扁對1994年首屆台北市長選舉的回憶，當年趙少康代表新黨參選，曾在政見發表會上以「中華民國要滅亡了、台灣要毀滅了！」等說法，警告若由陳水扁當選，台灣將面臨嚴重危機；面對這番論述，陳水扁當時則以一句「有這麼嚴重嗎？」輕巧回應。「怎麼覺得32年前，好像也有類似的台詞⋯⋯」陳水扁還特別用AI重現當年的情景，將兩段不同時空的政治發言連結起來，他隔空向對方喊話：「老趙，難怪阿扁聽起來很熟悉！」還搭配一個冷笑的表情符號，再度讓「毀滅論」成為討論焦點。