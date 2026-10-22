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▲為了讓老父親常動腦，林淑惠常陪他下棋。（圖／記者王郁勳攝）

▲江光耀中風後一度以為自己好不了，妻子帶他去夾娃娃激發鬥志，左手終於有知覺，經醫師評估接受機器手復健。（圖／記者王郁勳攝）

當中風來臨時，患者與家屬必須透過復健，盡可能找回生活功能。除了「復健病房」計畫提供更密集的復健訓練，近年醫療院所也導入機器人、穿戴式外骨骼及重複經顱磁刺激等科技，協助患者進行更精準、個人化的復健訓練，盡可能找回失去的身體功能。94歲的林榮楓，每天出門散步，得先小心翼翼坐上升降椅，才能離開住了50年的老公寓。女兒林淑惠一路緊跟在旁，抓著父親的護腰，只要還能走，就盡量不讓他坐輪椅，帶著父親到附近公園走走，和老鄰居打聲招呼。回到家裡，只要有時間，父女倆還會擺起棋盤下象棋。林淑惠說，父親平常下棋相當認真，一盤棋往往要下20多分鐘；除了動腦，她也會利用家中頂樓空間，讓父親抓著曬衣竿踏步，或做簡單甩手運動。幾年前，林榮楓的身體狀況曾一度急轉直下。83歲時曾因跌倒發現腦部積水，接受手術後好轉，後來又被診斷出攝護腺癌，直到3年多前，妻子離世後，他的狀況突然出現變化。林淑惠回憶，父親當時開始出現胡言亂語、分不清早晚，以及長時間昏睡等狀況，「我不覺得他失智」，但實際生活中卻已出現明顯變化。除了認知功能，林榮楓當時連吞嚥都出現問題，只能透過影片學習吞嚥體操。林榮楓形容，當時「喉嚨不知道被什麼卡著」，吞嚥相當困難。女兒帶著父親四處尋求治療，後來接觸到重複經顱磁刺激（rTMS）技術。雙和醫院復健部技術長曾雅鈴表示，rTMS是透過金屬線圈產生磁場脈衝，再產生電流刺激大腦神經，進而影響大腦皮質的興奮性。曾雅鈴指出，林榮楓再次回診評估時，認知能力已達正常範圍，沒有明顯認知功能缺損。除了rTMS，復健治療也開始導入更多科技設備。以穿戴式下肢外骨骼機器人為例，治療過程中，電腦會偵測患者的施力方向，再計算適合的輔助力道。曾雅鈴說，系統可以判斷患者較沒有力氣的那一側，在動作過程中有哪些不足，再於適當時機協助患者出力。復健科技除了協助患者完成動作，也能記錄動作、關節角度、肌力以及完成次數，透過數據分析追蹤復健表現，讓治療團隊掌握患者的訓練狀況。不過，目前相關機器人復健並未納入健保給付。以雙和醫院為例，rTMS一次收費2500元，10次為一個療程；下肢外骨骼穿戴式機器人40分鐘收費2500元；上肢機器輔助治療一次同樣為2500元，後兩項治療建議每週進行2至3次、以6週為一個療程。對部分家庭而言，費用也是不得不面對的考量。中風患者江光耀2年前因急性腦出血，造成左半邊手腳無法行動。經過復健後，腳部逐漸恢復，可以拿拐杖學習走路，但手部恢復速度卻相對緩慢。江光耀回憶，當時手只能舉到一定高度，「手指頭完全沒辦法動」，看著其他人長時間復健，他一度擔心自己可能永遠都無法恢復。為了鼓勵丈夫，妻子曾玉惠甚至帶著他到附近的夾娃娃店，激發他的鬥志。「你必須要樂觀給他看，太悲觀會讓他更悲觀。」然而，甩爪技巧純熟的江光耀，右手可以控制搖桿，左手卻無法按下按鍵，只能叫妻子幫忙按，偏偏妻子抓不到Timing，氣得他大吼「你不是帶我來這邊歡樂的嗎？怎麼越夾火氣越大！」沒想到一氣之下，江光耀的手部出現些微動作。經醫療團隊評估後，終於也能套上機器輔助治療。隨著訓練持續進行，江光耀的手掌逐漸能夠握住東西，手指的精細動作也有所改善。曾玉惠表示，家中的經濟狀況還能負擔相關治療，「它真的會恢復得比較快，但是對一般家庭來講，會是一個負擔。」對此健保署長陳亮妤表示，未來將透過今年新成立的「國家醫療科技評估中心」（HTA）進行嚴謹審查。評估標準將依據AI診斷精準度、臨床實質治療效果以及財務衝擊等指標。經過綜合考量後，將決定是否將相關智慧輔具納入健保給付範圍，這不僅能進一步減輕治療師的人力負擔，更能為患者提供更個人化的精準復健設計。