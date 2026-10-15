中央氣象署表示，原先位於威克島附近的熱帶低壓，於今（15）日14時增強為今年第29號颱風「薔琵」。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預期未來環境將逐漸轉佳，颱風強度有望在4天內增強為強烈颱風，並在10月22日（週四）至24日（週六）離台灣最近，「目前下週光復節連假前幾天的天氣狀況，就要看薔琵的臉色了。」
薔琵颱風路徑有兩套劇本！下週兩道西風槽影響走向
氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，預計10月17日至18日，中高緯度鄂霍次克海附近將有一道西風槽加深並向東移動，副熱帶高壓（副高）雖會稍微減弱，但變化幅度可能不大，薔琵的移動方向則可能由西北西轉為西北。
到了10月20日至21日，另一道更強的西風槽預計從中國大陸東北一帶加深並逐漸東移。屆時，數值模式普遍預測副高可能斷開，但也有少數模式呈現副高未斷開、薔琵路徑更偏南的情境。
颱風路徑最關鍵的轉折日期下週三10月21日（三），薔琵之前將朝西北西至西北方向移動，對台灣暫無影響。但由於西風槽的深度及東移時間，將直接影響副高的環流型態，進而左右薔琵在10月21日之後的移動方向，因此後期路徑仍存在相當大的不確定性。
觀氣象看天氣也提到，目前Google WN3C AI系集最新預報，薔琵後續北轉或持續西行的機率大致各半，各預報成員對於後期路徑尚未形成明確共識。
因此，下週中後期的颱風路徑仍存在變數，預估薔琵可能在10月22日至24日最接近台灣。
東北季風下週南下！薔琵恐成光復節連假天氣變數
除了颱風動態，台灣下週天氣也將出現變化。預計10月21日（三）之後，隨著西風槽通過，東北季風將南下，台灣附近氣溫明顯轉涼，北部迎風面也可能開始出現降雨。
不過，後續天氣究竟以東北季風持續影響為主，還是受到薔琵颱風牽動，形成較不穩定的天氣環境，仍須持續觀察數值模式與系集預報的變化，以及下週西風槽對副高的影響程度。
目前預估薔琵可能在10月22日至24日最接近台灣，但實際路徑仍有變數。觀氣象看天氣也表示：「目前下週光復節連假前幾天的天氣狀況，就要看薔琵的臉色了。」
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氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，預計10月17日至18日，中高緯度鄂霍次克海附近將有一道西風槽加深並向東移動，副熱帶高壓（副高）雖會稍微減弱，但變化幅度可能不大，薔琵的移動方向則可能由西北西轉為西北。
到了10月20日至21日，另一道更強的西風槽預計從中國大陸東北一帶加深並逐漸東移。屆時，數值模式普遍預測副高可能斷開，但也有少數模式呈現副高未斷開、薔琵路徑更偏南的情境。
颱風路徑最關鍵的轉折日期下週三10月21日（三），薔琵之前將朝西北西至西北方向移動，對台灣暫無影響。但由於西風槽的深度及東移時間，將直接影響副高的環流型態，進而左右薔琵在10月21日之後的移動方向，因此後期路徑仍存在相當大的不確定性。
觀氣象看天氣也提到，目前Google WN3C AI系集最新預報，薔琵後續北轉或持續西行的機率大致各半，各預報成員對於後期路徑尚未形成明確共識。
因此，下週中後期的颱風路徑仍存在變數，預估薔琵可能在10月22日至24日最接近台灣。
除了颱風動態，台灣下週天氣也將出現變化。預計10月21日（三）之後，隨著西風槽通過，東北季風將南下，台灣附近氣溫明顯轉涼，北部迎風面也可能開始出現降雨。
不過，後續天氣究竟以東北季風持續影響為主，還是受到薔琵颱風牽動，形成較不穩定的天氣環境，仍須持續觀察數值模式與系集預報的變化，以及下週西風槽對副高的影響程度。
目前預估薔琵可能在10月22日至24日最接近台灣，但實際路徑仍有變數。觀氣象看天氣也表示：「目前下週光復節連假前幾天的天氣狀況，就要看薔琵的臉色了。」