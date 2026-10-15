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台美貿易順差大 龔明鑫：買天然氣有助於改善

44億美元投資額挨批黑箱 龔明鑫：商業談判拿麥克風說？

經濟部昨（14）日證實美國總統川普說法，每年將採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，並且協助美國專案開發天然氣44億美元（約新台幣1425億元）。經濟部長龔明鑫今（15）日表示，採購美國天然氣不僅是確保台灣能有多元、穩定氣源，更可以平衡台灣與美國高達1,500億美元的貿易順差。《路透社》報導，川普13日在阿拉斯加州瓦西拉（Wasilla）出席共和黨造勢活動時表示，台灣已同意在未來20年內，購買阿拉斯加天然氣管線輸送天然氣的30%。經濟部昨日證實，依目前規劃，合作方向包括從2032年每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高為44億美元。龔明鑫說，台灣天然氣需求量很大，尤其在2035年時會新增25部天然氣機組，而目前來自卡達的天然氣占比會稍微下降，改移往美國，去年採購量約1成，今年陸續增加至2成以上，並在2032年可以達到30%，並說若採取長約價格，將會比現貨價格更有利。他補充，現在中東地區風險比較高，從阿拉斯加來台灣約10天就可以到貨，屬於時間短、航程最安全的選項。龔明鑫也說，台美貿易量非常大，今年前9個月貿易順差就高達1500億美元，「增加這個能源採購，我想對於平衡台美之間的這個貿易順差」，但政府在採購天然氣方面都是尊重國營事業的專業，沒有下「指導棋」，更讚賞中油談判人員都可以談到好的天然氣價格。而在阿拉斯加天然氣投資方面，他說，必須要等到阿拉斯加氣量充足後再看怎麼投資，所以是採取「先採購、後投資」，認為台灣投資也將會具有保障，但詳細投資計畫還未成形。而在野黨關心44億美元預算從哪裡來、民眾黨主席黃國昌更說是黑箱？他解釋，投資架構必須確認才有辦法設計，而且投資金額也不可能是一口氣出去，反問不曉得是什麼意思，所有商業談判怎麼可能拿個麥克風告訴大家我們現在談的狀況是怎樣，「有這樣的公司談判是這樣子嗎？我不曉得，誰可以回答我？」但他也透露，投資預算來源會評估，將會視中油財務狀況，考慮用增資或是盈餘來投資，也可考慮用貸款。