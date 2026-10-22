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▲長輩在赤崁樓前跟著教練打拳擊，前後測數據顯示全然專注的長者人數增加3.5倍。（圖／記者王郁勳攝）

台灣邁向超高齡化社會，過往醫療與社福資源著重在失能後的照顧，但近年開始針對「延緩失能」推出一系列政策，像是國健署呼籲「長者量六力」，包含認知力、行動力、營養力、視力、聽力與情緒力，及早發現身體功能衰退。另外也推出「預防及延緩失能照護服務方案」，利用簡單課程打造長者強健心智體魄，透過運動、認知及心理等訓練，延緩身體功能衰退。「1、2、3、4、5、6、7、8！」課堂上，長輩拿著不同顏色的塑膠桶，跟著老師敲打出自己的節奏。《NOWNEWS今日新聞》造訪台南市延緩失能課程「活力抗老打擊樂」12堂課的最後一堂，老師指揮不同聲部一起合奏，為課程畫下句點。「打擊樂並不是單純敲敲打打，而是利用節奏、速度等元素介入活動，讓長輩在過程中快速獲得成就感。」講師陳玫君分享，長輩從最初對專業課程感到害怕、不想接觸，到後來主動想嘗試第二種、第三種樂器，也更願意與其他學員互動。83歲的郭秀惠女士曾罹患帕金森氏症，初次上課腳步仍不穩、手眼也不協調，她以為精神出了問題，直到求診服藥才好轉，參加課程後心情開朗許多，她笑稱「每一課程都很好」，「沒人覺得我有帕金森氏症」 。「我們在訓練的是他們的專注力。」陳玫君指出，課堂中除了敲擊樂器，還設計闖關遊戲，讓長輩透過貼紙累積完成任務，訓練手眼協調；搭配沙鈴練習節拍與節奏，讓長輩在簡單的動作中，同時進行專注力訓練。這樣的訓練也在前後測中看見變化 。根據台南市衛生局提供的12周課程前後測資料，長者在節奏掌握能力上出現變化，抓第一拍的誤差縮減近58%，節奏間隔誤差縮減超過54%，節奏變異度也下降近65%，顯示長者在節奏穩定度等測驗表現有所改善。除了打擊樂，台南也將體適能拳擊納入延緩失能課程。長輩戴上拳擊手套，跟著教練揮拳，搭配蹲、走及來回移動等動作，訓練肌力、爆發力與心肺耐力。學員黃鈺媖形容，課程雖然很累，但「肺活量整個都起來了」。衛生局前後測資料也顯示，12周課程後，長者在手勁、腿力、反應速度、記憶力等面向都有變化，專注力測試答對率則從87%提升至92%，全然專注的長者人數增加3.5倍。拳擊教練張沛昀觀察，有失智症長者參與課程後，從一開始只能完成少數動作，到第三堂課逐漸能跟上直拳、刺拳等動作；其他長輩也從一開始只能打10拳，逐漸增加到12拳、14拳，動作與耐力都有進步。台南市赤嵌社區發展協會理事長張耕華則分享，有些長輩一開始反映在家甚至無法蹲馬桶，但參加課程後，開始有人表示自己可以爬山，從日常生活功能的改變，看見運動介入帶來的影響。台南市衛生局主任祕書陳淑娟表示，傳統「失能後才照顧」的長照思維，面對超高齡社會已必須向前延伸，台南市因此將政策重心放在「預防及延緩失能」，透過專業評估找出長者需求，再安排適合的介入課程。陳淑娟指出，台南市導入長者健康整合式評估（ICOPE），從認知、情緒、視力、聽力、營養及行動等面向了解長者狀況 ，再轉介到適合的服務。課程則採取模組化設計，除了打擊樂、體適能拳擊，也包含生命回顧、口腔保健與吞嚥訓練等，針對不同功能需求提供介入。她表示，延緩失能的重要性，在於如果長者最後臥床，不只會增加健保醫療支出，家屬也必須承擔長期照顧壓力，「但是如果可以在之前的訓練，減少他的失能情形，他就可以又有獨立的功能，也可以減少後續照顧的負擔。」不過，社區課程也面臨經費及開課梯次有限的問題。台南市衛生局目前除了培訓社區在地帶領人，讓課程在正式課程結束後仍能延續，也規劃進一步擴大長者運動空間，也規劃結合即將上路的「健康幣」 ，與一般商業健身房合作，利用離峰時段提供長者優惠，並結合相關單位培訓具備高齡指導資格的運動教練。陳淑娟也提醒，延緩失能並非等到身體功能明顯下降後才開始，而是要從健康時期就建立生活習慣，包括維持充足營養、規律運動、控制三高及注意交通與居家安全，同時也要增加與社區的連結。她認為，長輩可以走出家門參與社團、宗教活動或志工服務，透過人際互動維持生活參與，除了顧身體，也照顧心理與認知功能。面對超高齡社會，延緩失能的概念，也因此從「失能後照顧」逐漸往前推進，讓長者在還能行動、還能參與社區生活時，就開始為未來的老化做準備。