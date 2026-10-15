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阿拉伯聯合大公國阿布達比王室成員瑪哈拉（Mahrah Al Nahyan）在今年六月，被發現倒在倫敦街頭，身旁還有一名失去意識的男子，英媒披露調查，她在前幾天曾使用吸食古柯鹼，近日在庭上認罪。根據《每日郵報》與《泰晤士報》報導，現年 32 歲的瑪哈拉6月被發現癱軟倒在倫敦街道欄杆旁，當時在她身旁，還有一名同樣處於昏迷狀態的男子，身旁散落著滑板車和玩具飛機等兒童玩具。事發時她旁邊還有一名 3 歲幼童，一名路人發現該名幼童赤腳在繁忙的道路旁玩耍，幼童甚至一度為了追一張紙衝向馬路。警方到達現場後，瑪哈拉持續處於無回應狀態長達半小時，她醒來後反應異常激烈，大喊：「這裡又不是屠宰場，你們幹嘛這麼在乎？幹嘛這麼擔心？」自今年 6 月事發以來，她一直在薩里郡沃金（Woking, Surrey）的修道院戒毒中心（Priory centre）接受戒毒治療。她昨日於薩瑟克皇家法庭（Southwark Crown Court）承認了一項虐待／忽視兒童（child neglect）罪名。瑪哈拉是透過婚姻成為阿布達比王室「納哈揚家族」（Al Nahyan）的成員，該王室為全球最富裕、最具影響力的家族之一，估計資產超過 2,500 億英鎊，並在全球投資與石油儲備領域舉足輕重。檢察官里奧（Rio Pahlavanpour）表示，路人注意到該名幼童無人看顧、赤腳在街上玩滑板車，由於孩子似乎極為靠近行駛中的車輛，民眾隨即介入協助。警方搜查其身上物品時發現了吸毒器具，但並未發現違禁藥物。辯方律師史蒂芬（Stephen Vullo KC）表示，瑪哈拉自 7 月入住修道院戒毒中心後已停止吸毒，並展現出深刻的悔意以及克服毒癮的堅定決心。律師補充，其當事人在案發當天並未吸毒，但因前幾天施用古柯鹼而極度疲憊。律師表示，「她近期計畫完成為期三個月療程的所有階段，該療程將於本月底結束。」法官強生（Justice Johnson）判處她2年社區服務令，附帶強制復健要求，得知她每月有8000英鎊的固定生活費後，裁定罰款5000英鎊，且須支付1000英鎊訴訟費用。