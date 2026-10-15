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水湳遷建成借鏡 清泉崗喊衝千萬人次

台北市長蔣萬安日前拋出「松山機場遷建」構想，盼將原址轉型為AI產業園區，引發各界關注。台中市副市長鄭照新今（15）日代表市長盧秀燕出席行政院會，當場表達支持，還特別感謝前總統陳水扁當年推動水湳機場遷建，讓台中有機會重新規劃精華土地；他也趁勢向中央提出請託，盼加速擴建台中清泉崗機場，並以年旅運量1000萬人次為目標，強化台中的國際門戶地位。鄭照新指出，AI產業攸關台灣未來數十年的競爭力，城市發展必須具備長遠眼光，不能等到產業需要土地時才開始規劃。他表示台中市政府提出「支持、感謝、請託」三大立場，支持台北市打造AI產業園區，感謝前總統陳水扁當年推動水湳機場遷建，也請託中央加速清泉崗機場擴建，明確定位商務及物流功能，讓台灣在全球產業競爭中掌握先機。鄭照新說，水湳機場遷建後，台中得以重新活化精華地段，陸續推動會展中心、超巨蛋、流行影音中心及水湳轉運中心等重大建設，帶動區域發展。他強調，產業用地與交通建設都需要提前布局，水湳的經驗證明，唯有提早數十年規劃，才能為城市未來發展預留空間。鄭照新進一步向中央喊話，應加速清泉崗機場擴建。他表示隨著AI產業持續發展，未來國際旅客及商務航空需求可望增加，台中必須及早準備。目前中央規劃以2040年為擴建目標，年旅運量門檻為400萬人次，但清泉崗機場現有年容量約369萬人次，預期將逐漸面臨飽和，恐難因應未來需求，因此希望中央重新檢視規劃，朝年旅運量1000萬人次的目標推進。鄭照新會後受訪時再次強調，台中當年因水湳機場順利遷建，才得以釋出土地、推動重大建設，為城市發展創造更多可能。他認為，松山機場遷建也應從城市長期發展角度審慎評估，及早規劃土地利用與產業布局。至於松山機場遷建可能衍生的離島交通疏運及備援問題，鄭照新則以水湳機場遷建經驗為例指出，各國在討論機場備援時，也會考量保留原機場部分區域，作為緊急醫療等用途的備援空間。他認為，相關配套可以納入整體規劃，兼顧城市發展、交通需求與緊急應變。