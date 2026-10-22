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▲伊甸基金會自2003年成立「安居修繕團」，至今已服務超過3千個案家。（圖／記者王郁勳攝）

台灣邁入超高齡社會，長者「跌倒」已成為致命與失能的隱形殺手。根據衛福部統計，跌倒高居65歲以上長者事故死亡原因第二位。為防止長輩因跌倒而加速失能，社福團體與基層醫護人員深入偏鄉與老舊社區，推動「居家修繕」計畫。透過小小一支扶手、鋪設止滑劑，不僅撐住了長輩的身體，更重建了他們走出家門的自信，成為台灣延緩失能大作戰的關鍵防線。家住屏東縣瑪家鄉涼山部落、高齡70歲的羅阿美女士，因為女兒在教會服務，已獨居長達7年多。原本生活還能自理的她，日前出門買東西時遭車輛撞擊，導致膝蓋必須換上人工關節，從此腳步變得不穩。「走路我也是很怕的，還沒有開刀的地方也會痛，最怕的就是又跌倒，一跌倒就不行了。」羅阿姨無奈地說。然而，她居住的環境卻處處充滿危機。依山興建的老房子階梯崎嶇，屋內更是鋼筋裸露、壁癌嚴重。只要山區一降下午後雷陣雨，屋內就會跟著滴滴答答漏水，導致地面濕滑，讓羅阿姨在家中滑倒了好幾次。從床舖起身、移動到廚房，甚至是洗澡，每一項日常活動都成了艱難的挑戰。因為無力負擔專用的洗澡椅，她平時只能坐在普通的塑膠椅上沐浴，隨時有「軟腳」滑倒的風險。羅阿姨的困境，是台灣許多獨居長者的縮影。根據衛福部2024年統計，65歲以上長者事故死亡原因中，「跌倒」高居第二位，每十萬人就有25.2人因此喪命，僅次於交通事故。台北榮總高齡醫學中心的數據更點出跌倒的可怕：以常見的髖關節骨折為例，有2成的長輩會在1年內死亡，3成造成永久失能，4成無法獨力行走，高達8成至少會失去一項生活自理能力。跌倒，往往是長輩從健康走向長期臥床的致命轉捩點。即便後果嚴重，推廣防跌輔具卻困難重重。「許多長輩覺得自己還能走，因為自尊心的關係，會抗拒使用拐杖、扶手或洗澡椅等輔具。」屏東縣瑪家鄉衛生所個管師童若庭坦言，為了說服長輩接受居家修繕與輔具，往往需要登門拜訪溝通四、五次，才能成功媒合。為了解決長輩的居家危機，伊甸基金會自2003年成立「安居修繕團」，至今已服務超過3千個案家。修繕團隊會實地勘察長輩的起居動線，在客廳、浴室、床鋪周遭裝設高度適宜的扶手，並進行地面防滑處理。「扶手非常重要，因為獨居長輩一旦跌倒，可能完全無法通報求救。」伊甸安居修繕團主任沈秉諭在羅阿姨家中，仔細測量床邊扶手的高度，確保她起身時能有最穩固的支撐。他強調，加裝扶手與止滑劑，不僅能實質降低失能風險，更能消除長輩「害怕跌倒」的心理障礙，讓他們願意再次在家中走動，甚至走到戶外。沈秉諭也向政府提出政策建言：「政府其實可以推動『前置評估』。在長輩還沒真正失能之前，就先透過量表評估他們對跌倒的恐懼指數，以及家中的輔具需求，及早實施居家修繕。」步入中年到老年，失能風險逐步攀升。在完善各項長照2.0計畫之餘，如何將防線推前，從醫療復健、社區課程，一路延伸至最根本的「家庭空間修繕」，這場預防重於治療的延緩失能大作戰，已是台灣面對超高齡社會，不可忽視的新戰略目標