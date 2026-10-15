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玉山銀行與玉山證券9月獲利表現

三商壽9月稅後淨利19.11億元 累計前3季賺60.23億

玉山金控今（2026）年9月正式合併三商美邦人壽，並在今（15）日公布9月最新獲利數字，9月自結稅後淨利38.1億元，累計稅後淨利為318.5億元，年成長21.54%，每股稅後淨利（EPS）為1.95元，創歷史新高。截至今年9月底，玉山金總資產6.65兆元，其中核心子公司玉山銀行（合併）總資產5.04兆元，玉山銀行（個體）總資產4.91兆元。玉山銀行合併存款餘額4兆1718億元，合併放款總數2兆9822億元。就子公司玉山銀行獲利表現來看，玉山銀行9月稅後淨利31億元，前9月累計稅後淨利279.5億元，年增10.79%，續創歷年同期新高，主要受益於核心業務放款動能強勁，淨利息收入與淨手續費收入均呈現雙位數高成長。玉山證券9月稅後淨利3.73億元，累計稅後淨利40.43億元，年成長128%，創歷年同期新高，主因資本市場交易持續熱絡，帶動整體手續費收入增長。三商壽個體9月稅後淨利19.11億元，累計稅後淨利60.23億。受惠於CSM穩定攤銷與投資收益挹注，獲利成長。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。保險業務動能維持強勁，1月至9月FYP達431億，年成長66.23%。未來公司將持續透過累積CSM以優化整體財務結構。玉山金也說明，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）「企業合併」規定，在合併三商壽後，須以合併基準日公允價值為基礎衡量相關資產及負債，與三商壽個體財務報表的原有衡量基礎有所不同，因此，金控合併財務報表所認列的三商壽損益，與其個體財務報表有所差異，主要係企業合併的會計衡量基礎差異所致。