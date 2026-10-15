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薔琵颱風本週不影響台灣天氣！預計變成「又大又強的強颱」

下週三接近菲律賓東方海域，後續北轉點各模式預測分歧，哪裡北轉將會是影響台灣的關鍵

由於薔琵颱風沿途經過的海洋與大氣環境有利發展，預計將成為一個又大又強的強烈颱風

▲天氣職人吳聖宇也提到，薔琵颱風將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下週一、下週二有機會上看強烈颱風等級，關鍵在下週三北轉位置是影響台灣比較大的變數。（圖/吳聖宇臉書）

薔琵颱風下週三起是關鍵！北轉位置、路徑還有很大變數

下週一、下週二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。

而開始減速北轉，未來颱風北轉的位置，以及距離台灣的遠近，仍然有比較大的變數，需要持續觀察。