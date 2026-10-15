中央氣象署最新資訊，今年第29號颱風「薔琵」已在今（15）日下午2時已經生成，目前還是輕度颱風，未來的發展動向都還要密切注意。天氣粉專「台灣颱風論壇」則表示，薔琵颱風本週不會影響台灣天氣，不過下週三北轉路徑較為關鍵，還有待觀察，但因為颱風沿途經過的地方有利於發展，薔琵颱風將會長成一個又大又強的強烈颱風，民眾可以留意颱風訊息。
薔琵颱風本週不影響台灣天氣！預計變成「又大又強的強颱」
「台灣颱風論壇」表示，第29號颱風薔琵颱風已經生成，本週暫時不會影響台灣天氣，下週三接近菲律賓東方海域，後續北轉點各模式預測分歧，哪裡北轉將會是影響台灣的關鍵，估計下週四（22日）至週六（24日）最靠近台灣。
「台灣颱風論壇」說，由於薔琵颱風沿途經過的海洋與大氣環境有利發展，預計將成為一個又大又強的強烈颱風，需要持續觀察後續的路徑變化。
薔琵颱風下週三起是關鍵！北轉位置、路徑還有很大變數
天氣職人吳聖宇也提到，薔琵颱風將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下週一、下週二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。
路徑上是否會威脅台灣？吳聖宇則說，薔琵颱風到下週三前將會一直往西北西移動，下週三來到台灣東南方海域時，將會遇上北方西風槽東移、太平洋高壓東退的過程，而開始減速北轉，未來颱風北轉的位置，以及距離台灣的遠近，仍然有比較大的變數，需要持續觀察。如果轉彎的位置離台灣較近，下週四到下週六，颱風外圍環流就有可能影響到台灣及周邊海域的天氣。
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「台灣颱風論壇」表示，第29號颱風薔琵颱風已經生成，本週暫時不會影響台灣天氣，下週三接近菲律賓東方海域，後續北轉點各模式預測分歧，哪裡北轉將會是影響台灣的關鍵，估計下週四（22日）至週六（24日）最靠近台灣。
「台灣颱風論壇」說，由於薔琵颱風沿途經過的海洋與大氣環境有利發展，預計將成為一個又大又強的強烈颱風，需要持續觀察後續的路徑變化。
天氣職人吳聖宇也提到，薔琵颱風將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，且逐漸增強擴大，下週一、下週二有機會上看強烈颱風等級，暴風半徑可能擴展到280公里或以上，將是一個又大又強的颱風。
路徑上是否會威脅台灣？吳聖宇則說，薔琵颱風到下週三前將會一直往西北西移動，下週三來到台灣東南方海域時，將會遇上北方西風槽東移、太平洋高壓東退的過程，而開始減速北轉，未來颱風北轉的位置，以及距離台灣的遠近，仍然有比較大的變數，需要持續觀察。如果轉彎的位置離台灣較近，下週四到下週六，颱風外圍環流就有可能影響到台灣及周邊海域的天氣。