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名主持人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，遭到中國封殺，他則稱自己是去見識與觀摩，也承諾會去蔣萬安26日的競選總部成立大會。蔡康永今（15）日發文，表示很高興可到場觀摩，不過會穿黑色西裝表示尊重，但婉拒蔣萬安邀請他上台合唱《台北安可》，原因是自己毫無貢獻，沒有資格上台一起參加。蔣萬安稍早回應，本來就沒有要求或請他上台，那時候說歡迎他來參與，而且會安排他到搖滾區。蔣萬安說，台灣是一個多元、包容、友善的城市，也是個民主自由的社會，所以對於任何一個人他的衣服穿著都應該尊重。對於蔡康永婉拒合唱《台北安可》，他說就是在總部成立時邀請蔡康永參加，而且會安排到搖滾區參加活動，非常高興他願意答應且出席。但是否會請蔡康永獻唱？蔣萬安說，本來就沒有要求或者是請他來上台，那時候就說很歡迎他來參與，而且會安排他到搖滾區。至於中國頻頻制裁蔡康永，蔣萬安說，經歷這麼多次的民主選舉，台灣還是應該要持續堅守不受任何外界的干預或影響，所有的選民就是依照自己自由的判斷來做出正確選擇。