我是廣告 請繼續往下閱讀

Panasonic滾筒式洗脫烘洗衣機有起火風險 急召回64萬台

Panasonic台灣發出公告 3產品提供維修或召回

▲Panasonic台灣公布維修召回的3款洗脫烘滾筒式洗衣機。（圖／翻攝Panasonic官網）

▲Panasonic公布銘版確認位置，提醒民眾確認需被召回的洗衣機機型。（圖／翻攝自台灣Panasonic官網）

家中有使用Panasonic洗衣機的民眾注意了！日本松下（Panasonic）於15日宣布，由於旗下製造販售的滾筒式洗脫烘洗衣機存在起火風險，將針對約64萬台產品實施免費檢測與維修（召回），台灣方面也宣布涉及3款型號。根據朝日新聞報導，Panasonic滾筒式洗脫烘洗衣機部分機型，日本國內已發生6起、台灣發生1起冒煙與起火事故，所幸未造成人員受傷。松下在聲明中提到，本次召回對象為2021年8月至2025年7月期間生產的「LX系列」21個機型（日本市場 18 個機型、台灣市場 3 個機型），包含日本國內62萬2,527台，以及銷往台灣的1萬8,144台。Panasonic說明，該受影響產品因自動投入裝置出現瑕疵，導致洗劑或柔軟精等液體從與自動投入儲液槽的連接處漏出至洗衣槽外側，並沿著產品本體內部流至產品背面或側下方之導線。在特定情況下，可能導致導線包覆層的絕緣性能劣化，進而引發局部短路，並延燒至導線下方的樹脂零件，存在導致發煙或起火之疑慮。為防止事故發生，Panasonic呼籲持有受影響產品之顧客「停止使用洗劑自動投入功能」，並在清空儲液槽的狀態下改用手動倒入。截至目前，與該產品相關之冒煙、起火事故在日本國內已發生 6 件、台灣地區發生 1 件，所幸均未造成人員傷亡。根據Panasonic公布的紀錄，日本最早一起相關事故發生於2024年4月7日，地點位於埼玉縣。當時一台型號NA-LX129BL的洗衣機發生火災；台灣方面則發生在新北市，2025年10月18日，新北市一台NA-LX128BR洗衣機曾發生部分機體燒損的火災，所幸沒有造成人員傷亡。Panasonic列出台灣市場涉及3款型號分別為NA-LX126BL、NA-LX128BL及NA-LX128BR，製造期間為2022年9月至2025年7月。Panasonic提醒，消費者可以查看洗衣機正面門框內側上方，或機身右側下方的產品標籤，確認是否屬於召回型號。Panasonic強調，「本公司本著以顧客安心、安全第一的理念，將針對下列對象商品，即日起進行免費零件更換、點檢與召修，我們將透過電話方式與顧客聯繫，到府實施免費的自動投入槽交換對應及檢修。(本召修件已向經濟部標準檢驗局通報登錄及1件事故通報，無觸犯個資法規定)」。Panasonic提到，「由於本公司進口銷售於2022年9月～2025年7月間所製造的一部份滾筒式洗衣乾衣機(三機種)之自動投入槽連接處滲漏的洗衣精或柔軟劑，可能滴漏至配線上方。存在某些情況下因配線絕緣層劣化導致局部短路(過熱、冒煙、燒損)之疑慮。如果貴府的滾筒式洗衣乾衣機為下列對象機種，煩請儘速撥打免付費連絡專線 0800-580-785連絡或通過線上報修網址https://pstw.panasonic.com.tw/service/RecallRepair.aspx 進行登錄，公司將依序安排服務人員到府實施免費的組件交換對應。」Panasonic也強調，目前2025年8月後製品NA-LX126EL、NA-LX128EL、NA-LX128ER使用上無此疑慮，請民眾可安心使用。