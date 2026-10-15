我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘋果全新摺疊機iPhone Duo即將在台灣開賣，於10月16日（週五）晚間8點開放預購。（圖／Apple官網）

256GB：7 萬 4900 元

512GB：8 萬 1900 元

1TB：9 萬 6900 元

2TB：11 萬 8900 元

內螢幕： 3 萬 7350 元

3 萬 7350 元 外螢幕： 1 萬 2290 元

1 萬 2290 元 機背玻璃： 6290 元

6290 元 外螢幕加機背玻璃： 1 萬 6350 元

1 萬 6350 元 電池： 7950 元

7950 元 後置相機： 7390 元

7390 元 內螢幕表層（奈米紋理層）： 1700 元

1700 元 其他損壞： 5 萬 6190 元

內螢幕： 3200 元

3200 元 外螢幕： 900 元

900 元 機背玻璃： 900 元

900 元 內螢幕表層： 690 元

690 元 電池： 0 元（符合保固條件）

0 元（符合保固條件） 其他損壞： 3200 元

蘋果首款摺疊手機 iPhone Duo 將於明（16）日晚間 8 點開放預購，23 日開賣。這支被視為史上最貴的 iPhone，不只售價驚人，蘋果也同步公布了維修費用，其中最受矚目的內螢幕若在保固外損壞，維修費高達 3 萬 7350 元，幾乎是整支手機售價的一半。根據蘋果台灣官網，iPhone Duo 各容量售價為：提供星光白與夜空色，預購於 16 日晚間 8 點開跑。蘋果公布的「估計維修費用」顯示，iPhone Duo 在保固期外的維修價格如下：光是內螢幕的維修費，就占 256GB 起跳價 7 萬 4900 元的約五成。香港方面，iPhone Duo 售價為 1 萬 7499 港元（256GB）至 2 萬 7999 港元（2TB）。據港媒報導，蘋果香港公布的保固外維修費中，內螢幕損壞為 8749 港元，比起售價 7799 港元起的 iPhone 17 還要貴；外螢幕與背面玻璃損壞則為 4299 港元。若購買蘋果的延長保固服務 AppleCare+，維修費用可以省下不少。台灣的 AppleCare+ 保固方案據報導為 1 萬 490 元，保障期限為 2 年，加入後的自負額為：換算下來，內螢幕損壞的自負額約為保固外維修費的十二分之一，香港則是 8749 港元降到 788 港元，差距約 11 倍。外螢幕或背面玻璃損壞，在香港加保後只需 228 港元。根據蘋果官網的說法，用戶在店內、網路或透過 Apple Store app 購買新產品時，可以同時加購 AppleCare+，在購買新產品後的 60 天內，也可以在 iPhone、iPad 或 Mac 的「設定」app 中選購保固方案。摺疊手機的內螢幕必須同時具備可彎折的面板、超薄玻璃與特殊的保護層，製造與更換成本都比一般螢幕高；再加上鉸鏈結構複雜，維修難度與零件價格也隨之水漲船高。外電也指出，蘋果列出了可單獨更換的「內螢幕表層」維修項目，美國 AppleCare 用戶價僅 19 美元，意味著輕微刮傷等狀況不一定要換整片內螢幕。