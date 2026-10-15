台灣自主研發的「福爾摩沙衛星八號」（簡稱福衛八號）首顆衛星「齊柏林衛星」於2025年11月29日升空，持續拍攝地表影像並回傳台灣。國家太空中心（TASA）今（15）日公布最新13幅衛星影像，從台灣高山、海港、城市到國際知名地標，都能看見豐富的地景細節。其中，玉山主峰影像甚至可辨識出山頂石碑，台北市區也能清楚看見台北101大樓及台北大巨蛋的建築細節，壯闊的畫面也再度引發關注。
福衛八號最新13幅影像公開！玉山石碑、台北101清晰入鏡
國家太空中心TASA表示，此次公開的13幅影像涵蓋台灣及海外多處地景，包括高山、海港、城市與機場等。其中，玉山主峰的影像可辨識出山頂石碑，台北市區影像則能看見台北101大樓、台北大巨蛋、國父紀念館等建物細節，以及台北大巨蛋的棚頂紋理，展現齊柏林衛星的高解析度影像拍攝能力。
除了台灣地景，衛星也拍攝到衣索比亞曼哈羅山裂谷、埃及馬特魯港及美國佛羅里達州月湖等國際地標，呈現不同地區的地貌特色。
國家太空中心也指出，福衛八號的研發歷程充滿挑戰，相關過程收錄於紀錄片《守望之眼》。近期已舉辦三場特映會，其中台南場將於11月11日（三）上午舉行，開放一般民眾參加，報名表單預計於10月22日（四）開放。
齊柏林衛星是什麼？福衛八號肩負重要任務
「齊柏林衛星」原代號為FS-8A，是福衛八號星系的首顆衛星，也是台灣自主研發的高解析度光學遙測衛星，關鍵元件自製率超過8成。衛星運行軌道高度約561公里，採用太陽同步軌道，象徵台灣遙測衛星技術從單一衛星逐步邁向星系化部署。
這顆衛星由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，以紀念已故紀錄片《看見台灣》導演齊柏林，延續他關懷土地的精神，寓意「看見台灣、守望台灣」。從空拍機到遙測衛星，觀察視角由天空延伸至太空，讓台灣能以更宏觀的角度持續掌握自身及周邊環境的變化。
福衛八號星系共規劃8顆光學遙測衛星，其中6顆的原始影像解析度為1公尺等級，另有2顆超高解析度光學遙測衛星，原始影像解析度小於1公尺。
福衛八號星系主要用途有哪些？部署完成一天可拍台灣3次
福衛八號的主要任務是拍攝全球地表高解析度影像，應用範圍包括國土規劃、都市發展監測、防災與勘災、農業監測及環境保護等。
按照國家太空中心規劃，福衛八號星系自2025年起逐年發射，預計於2031年前完成全部8顆衛星的部署。待星系建置完成後，預期一天最多可重拍台灣3次，進一步縮短影像重訪時間，並提供更高解析度的地表影像。
相較於目前運行中的福衛五號，福衛八號透過多顆衛星組成星系，有望提高影像拍攝頻率，讓台灣在國土監測、環境變化追蹤及災害應變等方面，具備更即時的觀測能力。
福衛八號第三波釋出影像圖輯
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國家太空中心TASA表示，此次公開的13幅影像涵蓋台灣及海外多處地景，包括高山、海港、城市與機場等。其中，玉山主峰的影像可辨識出山頂石碑，台北市區影像則能看見台北101大樓、台北大巨蛋、國父紀念館等建物細節，以及台北大巨蛋的棚頂紋理，展現齊柏林衛星的高解析度影像拍攝能力。
國家太空中心也指出，福衛八號的研發歷程充滿挑戰，相關過程收錄於紀錄片《守望之眼》。近期已舉辦三場特映會，其中台南場將於11月11日（三）上午舉行，開放一般民眾參加，報名表單預計於10月22日（四）開放。
「齊柏林衛星」原代號為FS-8A，是福衛八號星系的首顆衛星，也是台灣自主研發的高解析度光學遙測衛星，關鍵元件自製率超過8成。衛星運行軌道高度約561公里，採用太陽同步軌道，象徵台灣遙測衛星技術從單一衛星逐步邁向星系化部署。
這顆衛星由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，以紀念已故紀錄片《看見台灣》導演齊柏林，延續他關懷土地的精神，寓意「看見台灣、守望台灣」。從空拍機到遙測衛星，觀察視角由天空延伸至太空，讓台灣能以更宏觀的角度持續掌握自身及周邊環境的變化。
福衛八號星系共規劃8顆光學遙測衛星，其中6顆的原始影像解析度為1公尺等級，另有2顆超高解析度光學遙測衛星，原始影像解析度小於1公尺。
福衛八號的主要任務是拍攝全球地表高解析度影像，應用範圍包括國土規劃、都市發展監測、防災與勘災、農業監測及環境保護等。
按照國家太空中心規劃，福衛八號星系自2025年起逐年發射，預計於2031年前完成全部8顆衛星的部署。待星系建置完成後，預期一天最多可重拍台灣3次，進一步縮短影像重訪時間，並提供更高解析度的地表影像。
相較於目前運行中的福衛五號，福衛八號透過多顆衛星組成星系，有望提高影像拍攝頻率，讓台灣在國土監測、環境變化追蹤及災害應變等方面，具備更即時的觀測能力。