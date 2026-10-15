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隨著選戰持續升溫，民進黨以「新世代扛起新時代」為主軸，全面布局地方基層，力推青年接棒深耕。民進黨彰化市長參選人黃柏瑜今（15）日受邀登上民進黨發言人李坤城主持的《午青LIVE》直播節目，暢談從國際化求學足跡到返台從政的心路歷程，並提出彰化城市治理的嶄新藍圖。他直言，他向來不喜歡待在「舒適圈」，更希望投入困難且真正被需要的事情，期盼將國際視野帶回故鄉，為建城三百年的古城注入全新活力。黃柏瑜指出，過去擔任縣議員期間扮演監督與建言角色，深知政策要真正落實，關鍵在於首長的行政執行力，因此他毅然決定承擔責任挑戰市長。他分享先前與立委沈伯洋交流的心得，認為城市發展必須從一般人的「第一視角」出發，設身處地思考旅人與居民走進城市時的感受，進而提出要擦亮專屬的「城市IP」。談及觀光發展，黃柏瑜表示，彰化擁有深厚底蘊，但許多文化資產仍待發掘。他以見證三百年歷史的彰化孔廟，以及曾被評為日治名勝的八卦山「銀橋」為例，這些亮點過去因缺乏整體推廣而沉寂，未來計畫透過夜間藝術光雕與活動串聯，翻轉彰化只有肉圓與爌肉飯的單一印象，展現古蹟與生活交織的人文魅力。此外，身為育有一歲多孩子的新手父親，黃柏瑜深刻體會雙薪家庭的托育壓力。針對彰化市公所目前僅設有一所市立托育設施的現況，他主張盤點閒置公有空間增設平價托育據點，特別加強照顧弱勢家庭，並配合縣府政策推動延托服務，讓市政與育兒家庭需求緊密接軌。黃柏瑜表示，從海外求學到返台服務，他始終希望把不同地方的經驗帶回家鄉，轉化為改善生活的力量。他期盼以「老城新生、彰化好遊、城市不打烊」為願景，讓歷史成為未來的起點，未來將攜手「彰化縣長」陳素月與中央資源，共同打造宜居、更具想像空間的嶄新彰化。