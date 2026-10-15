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▲巴基斯坦北部城市白沙瓦（Peshawar）今（15）日上午一所私立學校的兩層樓建築疑似因連夜暴雨導致結構失穩後倒塌，造成至少28名學童與1名教師不幸罹難，另外還有47人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

巴基斯坦總統震怒下令徹查

巴基斯坦北部城市白沙瓦（Peshawar）今（15）日上午發生一起嚴重的校舍坍塌意外。一所私立學校的兩層樓建築疑似因連夜暴雨導致結構失穩後倒塌，造成至少28名學童與1名教師不幸罹難，另外還有47人受傷。警方在初步調查後迅速採取行動，目前已將涉事學校的辦公人員與負責人逮捕歸案。確定事故發生原因以及是否涉及人為疏失，仍待後續調查釐清。綜合外媒報導，當地救援機構代表艾哈邁德（Bilal Ahmed）表示，事發地點為白沙瓦「阿爾哈爾公立學校」（Al Khair Public School，登記為信託性質的私立學校）。在前一晚持續降下豪雨後，該校兩層樓建築的屋頂於上午課堂期間突發坍塌，一樓屋頂遭受重壓後隨即也跟著塌陷，導致正在上課的師生遇難。現場畫面顯示，救護車穿梭於狹窄的巷弄中，大批焦急的家長與當地居民圍聚在學校外圍。目擊者指出，災害發生第一時間，附近居民便自發展開搶救，救援人員也在數分鐘內趕抵現場。當地醫院（Lady Reading Hospital）發言人汗（Asim Khan）證實，已收治至少47名受傷學童。白沙瓦市警政首長隨後發表聲明指出，初步調查顯示該校舍本身即屬於「結構性脆弱建築」，前一天的豪雨只是誘發坍塌的最後一根稻草。巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）隨後發表聲明，形容這起事件是「令人心碎的悲劇」，並宣布將對事故原因展開全面調查。扎爾達里透過總統府官方帳號在社群平台發文表示，「在這悲痛的時刻，全國人民與受害家庭同在」。然而，這起悲劇再次撕開了巴基斯坦長期存在的建築安全與公共設施法規漏洞。由於建築標準執行不力，在巴基斯坦，施工監管鬆散、使用劣質建材相當普遍，導致建物倒塌事故屢見不鮮。就在今年7月，巴基斯坦東部拉合爾（Lahore）一所正在施工的補習班亦發生屋頂倒塌，造成至少14名學童死亡。就在數週前，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一家醫院的新生兒病房突發大火，由於缺乏火災警報器、自動噴水系統及緊急疏散演練，導致14名新生兒慘遭燒死。