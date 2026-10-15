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國泰人壽獲利表現穩健

國泰世華銀行累計稅後淨利續創同期新高

國泰產險簽單保費持續成長、獲利穩健

國泰證券獲利動能持續強勁、投信資產規模穩健成長

國泰金控今（15）日公布今（2026）年9月自結稅後淨利67.2億元，累計前9月稅後淨利達1053.6億元，每股稅後盈餘（EPS）達6.94元；加計FVOCI股票處分損益後，累計前9月對保留盈餘的影響數達2237億元、每股逾15元，續創歷史新高。主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均續創歷年同期新高；國泰人壽累計前9月對保留盈餘的影響數亦再創歷史新高。國泰人壽前9月稅後淨利達601.7億元，加計FVOCI股票處分損益，累計前9月對保留盈餘影響數已突破1700億元，續創歷史新高。前9月整體獲利表現強健，主要反映CSM穩定攤銷與良好利差貢獻。前9月損益主要受CSM穩定釋出，以及經常性收益挹注所帶動；另配合資本市場行情適時實現股票利得，年迄今累計稅後FVOCI股票處分利得已逾1100億元，進一步挹注整體財務績效。此外，外匯價格變動準備金亦持續厚實，截至9月底餘額逾1400億元。國泰人壽在穩健投資操作及良好資產負債管理，且搭配股票部位評價回升之下，9月底淨值比仍達12%。展望後市，面對通膨、貨幣政策及地緣政治等不確定因素，國泰人壽將審慎因應金融形勢變化，靈活調整資產配置並強化風險管理，以確保穩健經營與長期永續發展。國泰世華銀行前9月稅後淨利391.7億元，年成長13%。淨利息收入方面，受惠於放款業務動能強勁、財務資產部位穩定成長及淨利差擴張，累計淨利息收入維持雙位數成長；手續費收入方面，財富管理業務維持強勁成長表現，信用卡簽帳金額成長動能延續，帶動整體淨手續費收入呈雙位數成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至9月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1138%，資產品質維持穩健。國泰產險前9月稅後淨利達35.9億元，續創同期新高；加計FVOCI股票處分損益18.1億元，累計前9月對保留盈餘之影響數達54.0億元，整體營運穩健成長。業務方面，拓展新客戶接觸機會及續保商機，並依各通路特性規劃差異化行銷策略，提升業務經營效能，另受惠國人海外旅遊熱度延續，帶動旅遊相關保障需求，9月簽單保費收入達31.8億元，累計簽單保費達314.3億元，年成長4%，其中，車險穩定成長4%、健康及傷害險受惠旅遊險需求增加，年成長12%、火險年成長10%、其他險年成長12%。在風險管理方面，國泰產險持續檢視商品及通路損益狀況，落實質化及量化風險管理，提升業務品質，商品損失率維持良好；財務投資方面，投資團隊將持續掌握市場變化並審慎調整資產配置，以維持穩健的投資收益。國泰證券前9月稅後淨利69.6億元，再創歷史新高，並超越2025年全年獲利水準，年成長127%，主要受惠台股交易熱絡，帶動經紀業務顯著成長，推升整體獲利表現。國泰證券不僅獲利創新高，各項業務指標全面告捷，截至9月底，累計台股市占率達4.65%，刷新歷史新高；複委託累計成交量續創歷史新高，並超越2025年全年規模。國泰投信前9月稅後淨利28.9億元，年成長42%，已超越去年全年獲利水準；總管理資產規模為新台幣3.6兆元，年成長56%。