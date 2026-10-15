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女星朱芯儀2021年確診乳癌第2至3期，歷經18次化療、乳房切除及重建手術，終於在2023年抗癌成功。她今（15）日出席保養品牌「粉紅十月．癌症轉肌與理同行」癌症術後肌膚照護宣導記者會，透露目前回診數值皆正常，但MRI檢查仍是揮之不去的夢魘，每次都得戴著氧氣罩完成，結束後更是滿臉眼淚與鼻涕。此外，恩人賈永婕日前因備詢穿搭遭批評，朱芯儀也力挺表示：「她穿著很端莊啊！」朱芯儀罹癌後接受一連串治療，至今康復約3年，目前維持每半年回診追蹤一次，所幸每次檢查數值都在正常範圍。現在除了定期回診，也經常受邀到各地演講，分享自己從確診、接受治療到康復的心路歷程，希望用親身經驗陪伴正在面對癌症的患者。工作方面，她也期待重新投入戲劇演出，目前已確定將參與實境節目拍攝。談到回診過程，朱芯儀坦言自己患有嚴重幽閉恐懼症，每次進行MRI檢查都會崩潰痛哭，因為乳房MRI必須長時間趴著，胸口還會卡在堅硬的檢查設備上。「我不誇張，我每次趴著都要戴氧氣罩，因為我真的很害怕，每次檢查完臉上都流滿眼淚、鼻涕。」朱芯儀也透露，當初進行乳房重建手術時，曾從腹部取用組織，因此在肚子留下大片傷口。受到疤痕及組織緊繃影響，她現在無法長時間挺直胸口，每天都必須做伸展運動，維持身體活動度。老公衛斯理也會陪著她一起運動，但她笑說自己實在不喜歡高強度運動，目前最容易持續的方式，就是每天快走30分鐘。飲食方面，在家人嚴格監督下，她已減少甜點與含糖飲料，從過去幾乎餐後都吃甜點，改成每週僅吃一至兩次；手搖飲更是半年才喝一次，而且通常只喝幾口，平時則盡量多喝水。賈永婕當年正是發掘朱芯儀進入演藝圈的重要恩人，當年的她因外型亮眼被賈永婕慧眼發掘，不僅邀請她擔任自家婚紗品牌的模特兒，更進一步牽線引薦她進入演藝圈。日前賈永婕前往立法院備詢，被民進黨立委賴惠員要求下次穿得「跟我們一樣純樸」，穿搭意外掀起爭議。對此朱芯儀表示不知道細節，但看到照片她讚賞：「我看到照片時覺得很美、很大方，她穿著很端莊啊！」