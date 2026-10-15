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綜藝天后小S（徐熙娣）今（15）日出席醫美頒獎典禮，提及女兒們現在出門都化全妝，自己因為天生麗質只化眉毛、擦口紅，沒想到，與愛女站在電梯裡被可怕的燈光一照，忍不住崩潰自問：「我是大番薯嗎？」笑翻全場。小S受訪時直呼，現在跟女兒出門壓力都很大，因為小孩子總是以全妝亮相，而自己屬於素顏狀態就很好的人，所以只化眉毛和擦口紅，她笑說，但每次到電梯裡面遇到可怕的燈光和鏡子，與女兒站一起，自己就變成「大番薯」。此外，小S還說連老公許雅鈞都打擊她的自信心，對方看到女兒時都忍不住當面稱讚「Elly、Lily妳們頭好小、好漂亮」，不過當她反問「那我呢？」許雅鈞居然直接回她「Baby不要跟女兒比」，讓小S氣得反擊許雅鈞，「我都沒有說他頭大！」由於二女兒Lily經常被網友開玩笑說是林志玲的女兒，小S忍不住說：「可惡的不是她長得很漂亮，可惡的是她是林志玲的女兒，我想說奇怪？我長得很醜嗎？為什麼不說是我的女兒？」小S強調跟林志玲本來就是好朋友，「沒想到我連生個孩子也能扯出跟她的恩怨」。接著，小S更爆料Lily在家說話語氣和動作真的很像林志玲，自己曾經在家忍不住吐槽女兒：「妳要不要叫妳媽來接妳？」妙語如珠讓現場笑聲連連。