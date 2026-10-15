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德克士：萬聖節「黑金脆皮手槍腿」 開吃！三款套餐8折優惠

▲2026年「黑金墨魚條」新品。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）

德克士黑金炸雞優惠：

萬聖節快樂！到德克士扮鬼臉「免費送QQ球」

▲2026年肯德基萬聖節開吃「闇黑之吻蛋撻」。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

肯德基：萬聖節「闇黑之吻蛋撻」10/20開賣！

2026年10月31日萬聖節Halloween速食全黑化！繼肯德基宣布，10月20日開賣「闇黑之吻蛋撻」。德克士炸雞表示，今天10月15日回歸「黑金脆皮手槍腿」等3款限定美食，三款限定套餐8折起；加碼門市現場搞怪趴，對店員扮鬼臉「免費送紫金QQ球」。《NOWNEWS今日新聞》整理萬聖節速食優惠一次掌握。迎接萬聖節，德克士炸雞推出「黑の誘惑」限定系列，10月15日至11月2日，全台德克士門市（球場門市除外）限時開賣，「黑金脆皮手槍腿」強勢回歸，以可可粉打造獨特黑金脆皮並佐以黃金薑黃灑粉；「黑金咔滋雞腿堡」則以黑色漢堡搭配咔滋雞腿與濃郁起司；並全新推出、含肉率達95%的「黑金墨魚條」。◾️優惠價165元。◾️優惠價149元。◾️加價購89元◾️：優惠8折起迎接萬聖節快樂Happy Halloween！德克士同步推出「黑金搞鬼趴」門市加碼活動，德克士官方社群也同步推出萬聖節搞怪抽獎活動，邀請消費者分享創意扮鬼臉照片，就有機會免費品嚐「黑金脆皮手槍腿」，詳細活動辦法以德克士官方社群公告為準。更推出「黑金搞鬼趴」門市加碼活動，購買指定黑金商品並完成搞怪任務，即可免費獲得「紫金QQ球」乙份（價值45元）。2026年肯德基萬聖節推出「闇黑之吻蛋撻」，主打全黑撻皮撒上神秘闇黑粉末，搭配滑順蛋奶餡並藏有「桑葚流心醬」。10月20日至11月2日限定開賣：◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元◾️