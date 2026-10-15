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對戰組合 系列賽戰況 時間 轉播頻道 先發投手 最低票價 賠率 坦帕灣光芒 @ 克里夫蘭守護者 美聯冠軍賽第3戰 （雙方1比1平手） 1:00 AM TBS truTV Griffin Jax vs Gavin Williams $107 讓分：CLE -134 大小分：6.5 密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇 國聯冠軍賽第4戰 （釀酒人3比0領先） 8:00 AM FS1 未定 vs Tyler Glasnow $76 讓分：LAD -157 大小分：7.5

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，由於前一場美聯冠軍戰坦帕灣光芒對克里夫蘭守護者的賽事有異動，因此洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第4戰，開打時間將從原訂的美東時間周四晚間9點（台灣時間16日7：00），提前一小時至美東時間晚間8點（台灣時間8：00）在道奇球場進行。這項賽程異動主要受到美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）的牽連。由於克里夫蘭周四晚間的天候預報不佳，大聯盟稍早決定將克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒的ALCS第3戰，從美東時間晚間6點大幅提前至下午1點開打。在美聯賽事時段空出後，國聯冠軍戰第4戰的時段也順勢往前挪移一小時。本場賽事將透過FS1、FOX One與FOX Deportes等頻道轉播，賽前報導將於美東時間晚間7點展開。ESPN Radio將提供全國廣播，西班牙語系球迷則可透過FOX Deportes與Univision的TUDN Radio收聽收看。大聯盟表示，今年季後賽將以16種不同語言向全球超過200個國家與地區的球迷進行轉播，MLB.TV的訂閱用戶也可透過認證收看賽事。回顧系列賽戰況，釀酒人在主場分別以2：1及7：4擊敗道奇，其中第2戰更在3局下半就將道奇日籍球星山本由伸打退場。第三戰道奇又以2：6輸球，系列賽0：3落後，退無可退。針對提前開打的第4戰，道奇預計派出右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發力拚戰局，而釀酒人的先發投手則尚未正式公布。