我是廣告 請繼續往下閱讀

總獎金95萬美元的BWF超級750系列丹麥羽球公開賽今（15）日展開16強爭奪，台灣羽球一哥周天成率先傳出捷報。面對上週在北極公開賽擋住他3連霸之路的日本好手渡邊航貴，周天成此役歷經51分鐘鏖戰，最終以21：19、22：20直落二成功復仇，不僅終止對戰3連敗，成為首位殺進本屆丹麥賽8強的台灣選手。現年36歲、世界排名第6的周天成近況維持高檔，今年7月勇奪超級1000系列中國公開賽冠軍、世錦賽闖進4強，並在名古屋亞運與北極公開賽皆挺進8強。本週轉戰丹麥公開賽，周天成首輪歷經3局大戰力退印度好手森（Lakshya Sen），16強再度遭遇世界排名16的渡邊航貴。兩人過去7度交手周天成以3勝4敗略居下風，且近3次對決皆由渡邊拿下勝利。首局開打後，周天成利用渡邊航貴失誤較多的機會一路維持領先，取得16：9的大幅優勢。雖然局末渡邊展現韌性一度追成18：18平手並逼近至19：20，但經驗豐富的周天成最終仍搶下致勝分，以21：19先聲奪人。次局周天成延續好手感，開局順利建立12：6領先。然而技術暫停後周天成出現判斷失誤與較多非受迫性失誤，遭渡邊航貴拉出一波9：2的猛烈反撲，甚至一度以15：18落後。所幸周天成及時止血連趕3分扳平，比賽後段陷入膠著。儘管在20：19時因回球掛網錯失第一個賽末點，周天成隨即以大對角殺球再度取得聽牌，最後逼得渡邊航貴回球出界，以22：20險勝。台灣本次共有7組台將從丹麥公開賽首輪突圍，今日打頭陣的女單好手黃宥薰以19：21、8：21不敵印尼好手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）止步16強；周天成則順利為台將開胡搶下8強門票。接續登場的台將陣容還包含在名古屋亞運摘下混雙銅牌的葉宏蔚、詹又蓁，以及男雙李芳任、李芳至，都將全力衝刺爭取8強門票。