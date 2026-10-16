中央氣象署表示，今（16）日台灣吹偏東風，各地大多為多雲到晴，氣溫明顯回升，中南部內陸局部地區高溫甚至可能達35度以上。不過，今年第29號颱風「薔琵」已於昨（15）日下午生成，未來有機會增強為中度颱風，甚至不排除達到強烈颱風等級，預計下周逐漸靠近琉球南方海面，後續是否更接近台灣仍待觀察。下周三（21日）東北季風增強，北台灣降雨機率將再度提高。
今天天氣：各地多雲到晴 中南部內陸恐飆35度
10月16日今天的天氣，氣象署指出，環境轉為偏東風，各地大致為多雲到晴，只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中午過後中南部山區則有零星短暫陣雨，整體降雨範圍不大。
溫度方面，各地白天明顯回暖，東半部高溫約30至31度，西半部約32至34度，中南部內陸局部地區甚至可能出現35度以上高溫；清晨各地低溫約22至26度，局部空曠地區可能更低，西半部日夜溫差較大，民眾外出應注意防曬、補充水分。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、馬祖、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門
根據環境部空氣品質預報，今（16）日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：周末天氣穩定 東半部仍有零星雨
10月17日明天的天氣，氣象署表示，白天起環境水氣進一步減少，台灣各地大致維持多雲到晴，只有基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區也可能出現零星降雨。
溫度方面，周末各地持續偏暖，白天高溫普遍在30度以上，西半部仍須留意日夜溫差，安排戶外活動的民眾應注意防曬及補充水分。
一周天氣：穩定到下周二 下周三東北季風增強
氣象署指出，周六（17日）白天至下周二（20日），台灣仍以偏東風為主，風力逐漸減弱、水氣減少，各地大致維持多雲到晴的穩定天氣，只有東半部及恆春半島偶有零星降雨。
不過，下周三（21日）新一波東北季風增強，迎風面大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨機率提高，北台灣高溫也將由原本30度以上，下降至約27至29度，天氣轉為較涼爽。
颱風薔琵最新動態：最快周末增強中颱 不排除強颱
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，第29號颱風「薔琵」於15日下午2時生成，未來5天預計先偏西移動，再逐漸轉為西北西方向，朝琉球南方海面接近。由於行經海域海溫偏高，大氣環境也有利颱風發展，最快生成約2天後就可能增強為中度颱風，甚至不排除進一步達到強烈颱風等級。
至於颱風是否影響台灣，目前仍有不確定性。氣象署表示，薔琵後續可能在琉球附近或日本南方海面北轉，也不排除持續往更偏西方向移動，靠近台灣附近海面，實際路徑與影響程度仍須持續觀察。
資料來源：中央氣象署
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10月16日今天的天氣，氣象署指出，環境轉為偏東風，各地大致為多雲到晴，只有迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中午過後中南部山區則有零星短暫陣雨，整體降雨範圍不大。
溫度方面，各地白天明顯回暖，東半部高溫約30至31度，西半部約32至34度，中南部內陸局部地區甚至可能出現35度以上高溫；清晨各地低溫約22至26度，局部空曠地區可能更低，西半部日夜溫差較大，民眾外出應注意防曬、補充水分。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、馬祖、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、金門
根據環境部空氣品質預報，今（16）日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：周末天氣穩定 東半部仍有零星雨
10月17日明天的天氣，氣象署表示，白天起環境水氣進一步減少，台灣各地大致維持多雲到晴，只有基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區也可能出現零星降雨。
溫度方面，周末各地持續偏暖，白天高溫普遍在30度以上，西半部仍須留意日夜溫差，安排戶外活動的民眾應注意防曬及補充水分。
氣象署指出，周六（17日）白天至下周二（20日），台灣仍以偏東風為主，風力逐漸減弱、水氣減少，各地大致維持多雲到晴的穩定天氣，只有東半部及恆春半島偶有零星降雨。
不過，下周三（21日）新一波東北季風增強，迎風面大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨機率提高，北台灣高溫也將由原本30度以上，下降至約27至29度，天氣轉為較涼爽。
颱風薔琵最新動態：最快周末增強中颱 不排除強颱
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，第29號颱風「薔琵」於15日下午2時生成，未來5天預計先偏西移動，再逐漸轉為西北西方向，朝琉球南方海面接近。由於行經海域海溫偏高，大氣環境也有利颱風發展，最快生成約2天後就可能增強為中度颱風，甚至不排除進一步達到強烈颱風等級。
至於颱風是否影響台灣，目前仍有不確定性。氣象署表示，薔琵後續可能在琉球附近或日本南方海面北轉，也不排除持續往更偏西方向移動，靠近台灣附近海面，實際路徑與影響程度仍須持續觀察。