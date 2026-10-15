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最強聯名神褲來了！UNIQLO and JW ANDERSON 牛仔褲新款新色

▲489367「直筒牛仔褲」1290元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲488684「赤耳直筒牛仔褲」1290元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

UNIQLO and JW ANDERSON秋冬系列5大亮點！10/16開賣

《NOWNEWS今日新聞》整理社群網友討論度最高的5大亮點單品：

▲UNIQLO and JW ANDERSON 2026秋冬系列新品今開賣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲喜歡學院風的讀者，別錯過UNIQLO and JW ANDERSON新品。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

將傳統學院元素轉化為更富玩心的現代造型。



▲經典菱格紋背心，採用羊毛混紡喀什米爾。（圖／UNIQLO uniqlo.com） ▲適合疊穿的小羊毛V領針織衫。（圖／UNIQLO uniqlo.com） 486086「小羊毛V領針織衫」990元



100%小羊毛材質結合淺V領設計，方便在內搭配白色 圓領衣的穿搭流行趨勢，提供多達6色可選、男女適穿；值得注意的是，左側下襬有JW ANDERSON標誌刺繡。



◾️488083「女裝百褶裙」1490元



以不對稱剪裁設計搭配俐落的立體褶線，採腰鬆緊設計，可 隨步伐展現律動感。



▲UNIQLO and JW ANDERSON冬季保暖配件很受歡迎。（圖／UNIQLO uniqlo.com） 486942／486941／486940／486939「HEATTECH襪子」190元



配件系列延續JW ANDERSON對復古元素與玩趣細節的詮釋，本季HEATTECH襪子不只結合保暖 、抗異味機能，更以拼色、條紋、絨面、菱格紋等多彩圖樣，搭配4種長度設計，成為整體造型的趣味亮點。



▲繼短版牛津襯衫、法蘭絨襯衫搶先開賣，全系列UNIQLO and JW ANDERSON於10月16日正式上線。（圖／UNIQLO uniqlo.com）



UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬系列



開賣時間：2026年10月16日



完整全系列販售通路：UNIQLO網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店。





最強聯名神褲來了！UNIQLO and JW ANDERSON過去常以好修飾、曲線美型褲子受到消費者歡迎，設計師Jonathan Anderson為2026秋冬系列，打造全新仿刷舊「直筒牛仔褲」、並推薦「赤耳直筒牛仔褲」，全系列新品10月16日開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理社群網友討論度最高的5大亮點單品一次掌握。每次出手都常在日韓爆紅、成為秒殺冠軍的UNIQLO and JW ANDERSON神褲又有新作！設計師Jonathan Anderson高人氣，迎來全新變化，主打100%棉質丹寧打造修飾腿型與比例的經典直筒剪裁，加入全新仿刷舊細節設計，並增加新色 #30 米色的選擇。另款經典高人氣，採用100%棉質牛仔布料、經水洗加工後呈現自然刷色效果，具挺度與厚實感，前方鈕扣加入JW ANDERSON Logo設計。UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬系列，從校園戲劇舞台汲取靈感，將經典學院氣息巧妙融合藝術表現。Jonathan Anderson執掌的全系列，以精緻高雅的輪廓作為基礎，重新演繹復古細節與現代機能設計。Jonathan Anderson表示：「我們以經典英式風格為基礎，融入豐富色彩、圖樣與機能性，希望打造能夠融入各種日常場景，讓每個人都能享受穿搭樂趣的系列。」全系列新品將於10月16日正式開賣，◾️採用柔軟舒適的高質感羅紋，以恰到好處的衣長搭配寬鬆剪裁，休閒感輪廓修飾整體穿著比例，並擁有可從上方或側邊將手伸入的實用雙層口袋設計。鐵粉一定會愛JW ANDERSON Logo刻印鈕扣，及左前下襬有JW ANDERSON Logo刺繡標誌。◾️羊毛與喀什米爾混紡等柔軟質地，結合菱格圖紋與鮮明配色，