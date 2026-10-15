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淡海準備好了！龔明鑫：交通便利、有山有海

台北市長蔣萬安拋出要松山機場遷建蓋AI園區，和碩董事長童子賢則認為淡海新市鎮更適合。經濟部長龔明鑫今（15）日評論，松山機場過去20年一直在討論遷建議題，認為意見太分散，可能再談10年也沒有結果。但AI發展不能等，反倒認為淡海新市鎮在區位、水電更加齊全。蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，將機場及周邊約300公頃土地打造為「台北AI園區」。童子賢則持反對意見，認為市中心機場對國際商務交流具備不可取代性，認為更看好淡海新市鎮的腹地與基礎建設潛力。龔明鑫今日表示，松機遷建過去討論20年，笑說可能未來10年都還要討論，原因在於意見過於分散，短時間內難達成共識，「但是我們AI的發展不能等啊，不能為了等這個松山機場就懸在那邊。」但他認為，淡海新市鎮已經準備好，由於現在淡江大橋已經開通，如果有台北港、再加上鄰近機場，交通會非常便利，認為北部也很難得可以找到那麼大塊面積，「那邊風景非常漂亮啊，你如果喜歡海看海景第一排」，認為有山有海，條件真的相當不錯。他說，淡海第一期已進駐很多人，淡海二期開發後如果有廠商進駐，應該可以就近找到人力，整體來說非常恰當。至於水資源方面，那邊本來因應淡海一期有規劃輸水管線，用電則可以從林口電廠拉專線。