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台股今（15）日崩跌1655.96點，失守47000點，創史上第6大收盤跌點，成交金額放大至1兆3198億元，外資亦瘋狂在台股大砍3025億元，創下外資單日最大賣超紀錄，累計連7個交易日累計賣超6356億元。不過，金管會也出面信心喊話，台股跌幅在亞股居中間段，也提出基本面數據，強調「會密切關注國際股市及台股的表現」。就台股與亞股比較來看，金管會表示，台股今日收盤指數為46969.87點，下跌1655.96點，跌幅3.41%，成交量約1兆3198億元，同時段（截至下午1時30分）亞洲主要股市狀況，韓國跌8.19%，日本跌4.55%，上海跌2.37%，香港跌1.46%，新加坡跌0.68%。從台股基本面觀察，金管會指出，今年截至9月底本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利為1.58%，上市櫃公司今年截至9月底累計營收約48兆元，較去年同期成長37.86%。同時，截至今年10月14日，信用交易的整戶擔保維持率為192.32%，借券賣出占市場成交值比率為4.47%。