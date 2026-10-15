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▲Hello Nico 在秋Out 重新復出，帶來多首創作新曲。（圖／PIPE Live Music提供)

▲由甜梅號、百合花、昴宿、Alpaca Treatment核心成員組成的「無眠即永恆」在秋Out 重新詮釋甜梅號經典作品。（圖／PIPE Live Music提供）

2026秋Out音樂節一連兩天在台北自來水園區、公館水岸、古亭河濱公園登場，11日晚間精彩落幕。今年秋Out集結台、日約50組演出團體，從搖滾、爵士、靈魂樂、嘻哈到脫口秀，於五大舞台區輪番上陣，首日便吸引近2萬觀眾到場，兩天活動從午後一路嗨到夜晚，超過3萬人同歡。秋Out歷經7年累積與嘗試，逐步走出不同於一般音樂祭的觀賞模式，打造兼具「深度」與「通俗」的台北都會音樂祭獨特風格：兩座售票舞台以75分鐘的類專場形式，打造屬於音樂人的專屬舞台，讓樂迷可自由選擇享受深度聆聽、完整感受每組音樂人帶來的「秋Out限定版」；非售票的自由舞台區，則把音樂帶進商圈、廣場與河濱等戶外空間，從午後青春到夜晚的經典回憶，震撼的音樂與歌聲，在四分衛合體姚可傑時掀起最高潮。首日由日本傳奇女聲Chara、Hello Nico、日本爵士小號手黑田卓也、Tizzy Bac、無眠即永恆、DSPS領銜兩大售票舞台，好樂團、FunkyMo、蕨鳴子、ana、荒山亮、時不我予、Andy Maker、RACO G等則在自由舞台接力開唱。從午後開始，樂迷陸續湧入現場，有人直奔舞台前卡位，也有人坐在草地上吹著秋風聽歌，隨著一組組音樂人登台，現場節奏也從午後悠閒一路升溫至夜晚。秋Out第二天從午後再度開唱，YELLOW黃宣、東京音樂鬼才Kan Sano、That’s My Shhh、莫宰羊、ゲシュタルト乙女×歌川菜穗、HIMI with THG and MANAW等接棒登上售票舞台；四分衛樂團ft.姚可傑、南西肯恩、秋波愛麗、巴大雄、UTERO、帯化及禪波ZENBØ則在自由舞台輪番演出。第二天自由舞台最高潮之一，莫過於四分衛樂團首度攜手東方快車主唱姚可傑同台。演出還沒開始，舞台前方及周邊階梯就已湧入大批樂迷，放眼望去幾乎被人潮占滿，水岸舞台周邊被擠得水洩不通。秋Out歷經7年發展，逐漸走出台北都會音樂節的獨特風格，時間有限、想認真聽音樂的人，可以選擇售票舞台的專場演出、完整感受；想輕鬆度過午後的人，也能散步河濱、廣場在自由舞台區間自在遊走。兩天音樂祭帶來的人潮也不只停留在舞台前。樂迷隨著演出時間進進出出，有人提早抵達公館先吃飯再進場，也有人趁兩場演出之間走進商圈覓食、逛街，再趕回下一場表演，從自來水園區、水岸一路到公館街區，都能感受到音樂祭帶來的流動人潮。今年秋Out更首度將商圈合作從公館擴大至師大，串聯超過160間店家，推出4000份優惠券，涵蓋餐飲、住宿、娛樂及生活消費。