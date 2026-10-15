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▲遠雄流通總經理曾玉鳳（圖左3）出席遠雄廣場「Let’s Go to iFG週年慶」記者會。（圖／業者提供）

▲iFG遠雄廣場汐止店，10月22日至11月2日推出全館當日累計消費滿3000元，送400元優惠券。（圖／遠雄廣場提供）

▲Global Mall推出多款哆啦A夢限定點加金商品，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。（圖／記者鍾怡婷攝）

iFG遠雄廣場週年慶將自10月22日起登場，遠雄集團於去年底接手「大魯閣新時代」及新竹「大魯閣湳雅廣場」，並改名為以iFG遠雄廣場。今年為首次三店同步展開週年慶活動，最高回饋33%，週年慶目標業績合計3.5億元，較去年成長5%，遠雄流通總經理曾玉鳳表示，全台三店預估2026年營收可達標80億元。曾玉鳳表示，iFG遠雄廣場2026年全年營收目標為80億元，截至9月底累計營收已達60億元，達成年度目標75%，看好第四季零售消費旺季，透過週年慶及年末節慶檔期，年度目標可望順利達成。曾玉鳳說，今年首度三店同步舉辦週年慶，將透過各店差異化優惠與特色活動，整合品牌資源、深化會員經營。像是汐止店迎接迪卡儂進駐、台中店小熊維尼百年經典特展，新竹店舉辦萬聖節系列活動吸客，藉由差異化經營帶動來客與消費，力拚全年營收再創新高。週年慶優惠方面，汐止、新竹兩店將於10月22日至11月2日推出全館當日累計消費滿3000元，送400元優惠券，內容包含300元電子抵用券及100元iFG線上購折價券。台中店週年慶則自10月22日至11月16日登場，當日累計消費滿3000元，可獲得總價值1000元優惠大禮包，包含300元電子抵用券、600元娛樂金及100元iFG線上購折價券；累計消費滿7000元，另可獲得雙人電影票，滿14000元則贈送福湯雙人2小時貴賓券。除了滿額優惠，會員抽獎也是三店週年慶重點。汐止店當日累計消費滿2000元，就有機會抽中Insta360運動相機或會員點數5000點；新竹店當日累計消費滿2000元，可參加iPhone 18 Pro抽獎；台中店則是消費滿1000元，即可參加LG閨蜜機第二代抽獎。此外，三店也共同加碼推出悅樂旅店平日住宿通用券及遠雄海洋公園門票抽獎，透過購物回饋與休閒娛樂好禮，吸引消費者把握週年慶檔期消費。Global Mall全台八店週年慶檔期也要來了，10月22日至11月4日首波對會員的最高回饋22%，指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19 指定專門店單筆消費3000元贈300元電子商品禮券等活動，預計激勵週年慶期間業績上看雙位數的成長。Global Mall週年慶期間哆啦A夢也來助陣，會員只要使用點數搭配加價購，即可將哆啦A夢人氣商品帶回家，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等。且活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。