我是廣告 請繼續往下閱讀

陸委會不斷提醒國人別赴中遊，因為已經有不少人入境時遭盤查，但仍有人以身試法。近日一名曾任職於榮總的醫護人員去西藏旅遊，卻突遭到當地的國安人員關進小房間約談，不僅做了詳細的身家調查，還當場問他「民進黨真的有普發一萬塊嗎？」引發外界討論。對此，陸委會副主委梁文傑今（15）日表示，無法理解他們的國安人員心態，怎麼會問這個問題，「我看到這個也覺得很新鮮」。聽到中國的國安人員特別詢問「普發一萬」是真是假？讓梁文傑摸不著頭緒，直言也不清楚他們為何會問這個問題。但也不忘再次提醒民眾，「一再苦口婆心跟大家說公務員現在赴陸的風險和以前是不一樣的，不管你是現職還是過去曾經任職，都有可能受到盤查。」梁文傑也透露，當事人現在任職於某家公立醫院，短時間不會再到對岸旅遊。之所以會在網路發文，他的目的是希望告訴國人，「去中國旅遊被盤查是事實，自己沒遇到不代表沒有這件事」。針對中國頻頻盤查，陸委會未來是否會進一步管制國人赴對岸？梁文傑說，陸委會必須遵守《兩岸人民關係條例》的相關規定，第九條是對特定職務、身分，或是他涉及國家安全機密或利益的人員，有退職三年的管制期，需由內政部經過聯審會許可才能夠赴中。法律賦予政府的權限就是到這樣，沒有辦法限制十職等以下、沒有涉密的公務員赴中。因此才會一再苦口婆心跟大家說，不管是現職或是過去曾任職，都會受到盤查風險。