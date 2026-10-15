洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）中陷入0勝3敗的絕對劣勢，面對今（16）日稍晚即將開打的第4戰，球隊已無退路。根據《運動畫刊》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前明確表示，為了贏下這場生死戰，球隊除了史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸和羅布雷斯基（Justin Wrobleski）3名投手外，其餘所有投手都必須在牛棚隨時待命。
羅伯茲著眼後續戰役 保護3名關鍵先發
儘管道奇面臨「輸球就放假」的絕境，但羅伯斯並未因此完全失去理智。他在受訪時強調，雖然這是一場「不贏就回家」的比賽，但並不代表要盲目地「全軍出擊」。他點名史庫柏、山本由伸以及羅布雷斯基3名投手在第4戰將被列為「不可動用」的名單。
羅伯斯解釋，若道奇能成功將戰局延長，史庫柏將負責主投第5戰，而山本由伸則被設定為第6戰的先發。這項決定顯示出羅伯斯對於連贏4場逆轉晉級仍抱持一絲希望，並為後續的比賽預先保留了輪值戰力。
盼格拉斯諾拉長局數 釀酒人可能推梅出馬
道奇在第4戰將把續命的重任交給王牌右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）。羅伯斯期盼格拉斯諾能盡可能拉長投球局數，將戰局順利交接給終結者迪亞茲（Edwin Diaz）與史考特（Tanner Scott）等後援主力。然而，釀酒人打線在系列賽中展現出驚人的纏鬥能力，不僅讓山本由伸在第2戰寫下生涯季後賽最短先發紀錄，第3戰也成功擊潰史奈爾（Blake Snell），格拉斯諾勢必將面臨嚴峻考驗。
另一方面，手握3勝聽牌優勢的釀酒人雖然尚未正式公布第4戰先發，但總教練墨菲（Pat Murphy）已暗示可能將交由前道奇投手梅（Dustin May）掛帥主投。梅在第2戰曾以中繼身分登板主投1局無失分，若他擔任先發，預計將採取「短局數先發」的策略，結合釀酒人堅強的牛棚陣容，全力封鎖道奇打線，爭取橫掃晉級世界大賽的門票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管道奇面臨「輸球就放假」的絕境，但羅伯斯並未因此完全失去理智。他在受訪時強調，雖然這是一場「不贏就回家」的比賽，但並不代表要盲目地「全軍出擊」。他點名史庫柏、山本由伸以及羅布雷斯基3名投手在第4戰將被列為「不可動用」的名單。
羅伯斯解釋，若道奇能成功將戰局延長，史庫柏將負責主投第5戰，而山本由伸則被設定為第6戰的先發。這項決定顯示出羅伯斯對於連贏4場逆轉晉級仍抱持一絲希望，並為後續的比賽預先保留了輪值戰力。
盼格拉斯諾拉長局數 釀酒人可能推梅出馬
道奇在第4戰將把續命的重任交給王牌右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）。羅伯斯期盼格拉斯諾能盡可能拉長投球局數，將戰局順利交接給終結者迪亞茲（Edwin Diaz）與史考特（Tanner Scott）等後援主力。然而，釀酒人打線在系列賽中展現出驚人的纏鬥能力，不僅讓山本由伸在第2戰寫下生涯季後賽最短先發紀錄，第3戰也成功擊潰史奈爾（Blake Snell），格拉斯諾勢必將面臨嚴峻考驗。
另一方面，手握3勝聽牌優勢的釀酒人雖然尚未正式公布第4戰先發，但總教練墨菲（Pat Murphy）已暗示可能將交由前道奇投手梅（Dustin May）掛帥主投。梅在第2戰曾以中繼身分登板主投1局無失分，若他擔任先發，預計將採取「短局數先發」的策略，結合釀酒人堅強的牛棚陣容，全力封鎖道奇打線，爭取橫掃晉級世界大賽的門票。