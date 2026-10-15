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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。雙方32人參賽名單預計明（16）日下午公布，不過剛打完季後挑戰賽的兄弟在今（15）日搶先「亮牌」。兄弟總教練平野惠一親口證實，台灣大賽32人名單將沿用挑戰賽名單，也代表資深洋投德保拉（Jose De Paula）確定無緣台灣大賽。兄弟總教練平野惠一今日證實，台灣大賽32人名單基本上不會變動，因此季末進行臀部粉瘤手術的洋投德保拉確定無緣今年台灣大賽，兄弟將會帶上羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）以及菲力士（Felix Pena）。平野解釋，割捨德保拉的原因是考量術後狀態，而本土選手亦不會更替，將以季後挑戰賽名單進行出賽。兄弟在今年例行賽對上龍隊拿下9勝15敗，處於敗多勝少的劣勢。對此，平野直言，龍隊實力堅強，「我們是以挑戰賽的身份去努力。」雖然台灣大賽規定每隊僅能帶3洋投，但龍隊陣中有「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall），等於擁有4名洋投戰力，平野認為，每個人的看法、角度不同，「你可以認為對方有利、我們不利，但也可以認為沒有影響。」平野強調，自己過去常講，兄弟的建隊文化不是少了誰就沒有穩定戰力，「我經常講，雖然我們獲得年度個人獎項的球員少，但都維持現有戰力去應戰。」被問到台灣大賽關鍵因子，平野直言是「投手」，「怎麼去攻略對方好投手，如何不放過投手不穩時的機會也是關鍵。」從過往的數據來看，下半季冠軍在台灣大賽封王的機率比較高，平野聽到後笑說，「這情報讓人很開心，希望能成為我們正面能力，帶著這樣的想法維持氣勢。」投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華