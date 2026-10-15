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▲黃子韜（右）和徐藝洋（左）傳了4年緋聞，2024年12月初在微博官宣領證結婚。（圖／微博@黃子韜）

前韓團EXO中國籍成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋，2024年7月公開戀情、同年12月登記結婚，2025年10月舉辦婚禮，婚後卻不斷傳出兩人早已偷偷生子的消息，夫妻倆始終沒有正面回應，沒想到今（15）日徐藝洋突然在微博曬出海邊夕陽照，照片中除了她與黃子韜，竟然還有一名小孩，疑似首度公開一家三口的幸福生活，讓網友又驚又喜，直呼：「沒想到孩子都這麼大了！」徐藝洋今天公開的照片中，一家三口站在海邊欣賞夕陽，黃子韜戴著帽子站在左側，徐藝洋則站在右側，兩人中間牽著一名小孩，3人手牽手的背影相當溫馨。另一張照片中，徐藝洋還伸手指向遠方，孩子則站在夫妻倆中間，雖然全程只有背影、沒有露出正臉，但從身高來看，孩子已經能夠站立行走，並非剛出生的嬰兒。徐藝洋還寫下：「落日漫過海面，愛的人都在身邊。」雖然沒有直接提及孩子的身分，但大家都覺得這就是夫妻首度公開當爸媽的喜訊。現年33歲的黃子韜，2012年以韓團EXO成員身分出道，2015年離團後返回中國發展，除了歌唱、戲劇，也成立經紀公司龍韜娛樂；徐藝洋曾赴韓國接受訓練，跟黃子韜都隸屬SM娛樂，到了2018年加入龍韜娛樂，成為黃子韜旗下藝人。2人2020年因選秀節目《創造營2020》師生關係產生情愫，多次被拍到私下約會、與家人聚餐，戀愛傳聞傳了好幾年，直到2024年7月14日才正式認愛，並寫下「願我們永遠是我們」。公開戀情後，黃子韜也不再隱藏對徐藝洋的愛意，同年8月在綜藝節目《跟我走吧》中精心安排求婚，現場布置粉色花海、城堡與階梯，穿著白色西裝的他牽著蒙住雙眼的徐藝洋入場，深情告白：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」更霸氣喊：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」最後成功抱得美人歸，2人選在2024年12月2日曬出結婚證，黃子韜開心宣布「目標已達成」，徐藝洋則甜喊：「想談一場以結婚為目的的戀愛。」2025年10月，夫妻倆再舉辦戶外婚禮，正式完成終身大事。不過2人早在婚前，就被頻繁爆出生子，2024年8月曾有網友爆料，在美國洛杉磯婦產科醫院巧遇黃子韜與徐藝洋，當時黃子韜澄清自己只是去體檢，沒有備孕計畫；同年10月，他又在直播時疑似說溜嘴，提到「陪陪孩子」後迅速改口。2025年6月再有消息指出，徐藝洋母親與保母被拍到抱著嬰兒返回住處，外界因此猜測2人已經生子，但工作室當時僅否認代孕傳聞，並未正面證實是否有孩子；直到今天徐藝洋親自曬出疑似一家三口的照片，才讓這段傳了一年多的生子消息再成為焦點。照片曝光後，微博隨即出現「黃子韜徐藝洋宣布當爸媽」等討論話題，不少網友對於2人疑似已經有孩子感到驚訝，尤其照片中的小孩看起來已有一定年紀，更讓人忍不住直呼：「孩子都這麼大了！」還有人翻出夫妻倆過去從戀愛、求婚到結婚的時間線，驚訝原來先前的生子傳聞真的不是空穴來風。