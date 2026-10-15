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▲有患者臼齒牙套隨著食物一起吞下肚。（圖／馬偕醫院提供）

魚刺、假牙都吞下肚 醫：有尖銳異物要盡速就醫

一名80多歲男性在國外旅遊時，返國前一天因一顆臼齒牙套突然隨著食物一起吞下肚，但因當下無任何不適，且考量國外醫療費龐大，忍到返台後才就醫。而收治個案的馬偕醫院胃腸科主治醫師廖竟妤提到，患者的假牙正巧卡在小腸憩室內，透過單氣囊小腸內視鏡，輔以螢光透視系統及內視鏡網套，幫患者「夾」出這顆在肚子裡的假牙，全程歷時約15分鐘。廖竟妤表示，患者原先前往他院就醫時，第一次X光檢查發現假牙完好的停留在腸道，考量長者消化能力較弱與侵入性檢查的風險，建議患者若沒有不適或出血症狀，假牙大多可以隨著糞便排出，患者也決定繼續「等待」，但一等就是2個月。廖竟妤說，個案8月初曾帶著前一次X光影像就診，再次安排檢查比對影像，發現假牙的位置根本沒動，經電腦斷層確認，假牙正巧卡在小腸憩室內，初步評估沒有造成感染、出血或組織壞死。但由於假牙具有金屬尖銳邊緣，長時間滯留仍可能摩擦腸壁，造成黏膜損傷、出血，甚至穿孔等併發症。「憩室」是大腸或消化道壁較弱的地方，廖竟妤表示，但患者的假牙因為一路從口腔、食道、胃滑到小腸憩室內，一待就是兩個月完全沒動靜，加上憩室因為空間足夠，所以假牙「借居」的位置並沒有造成發炎出血現象。考量患者年事已高且過往沒有腹部手術病史，廖竟妤建議，以單氣囊小腸內視鏡，輔以螢光透視系統及內視鏡網套，幫患者「夾」出這顆在肚子裡的假牙，全程歷時約15分鐘，但為避免可能的出血風險，安排患者住院觀察一天後，順利出院返家。廖竟妤說明，長者因吞嚥協調能力、口腔感覺及視力退化，容易在進食或服藥時誤吞異物。臨床常見的誤吞異物包括魚刺、雞骨頭、假牙、未嚼碎的食物，以及藥物的塑膠鋁泡殼，失智症或認知功能障礙的長者，也可能因無法正確辨識物品而增加誤食風險。廖竟妤也說，體積較小、表面平滑的異物，進入胃腸道後通常有機會自然排出，但魚刺、骨頭、帶有金屬尖端等尖銳異物，可能刺傷消化道黏膜，以及鈕扣電池及磁鐵等，則可能引起組織損傷或其他嚴重併發症，必須儘速就醫。廖竟妤提醒，長者應定期檢查假牙是否鬆動，進食時充分咀嚼，服藥前也應確認已拆除包裝。