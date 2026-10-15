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中華航空持續擴充Eco Travel碳抵換平台合作機制，輕旅行會員計畫再添全新點數回饋機制，即日起華夏會員完成環保旅 Eco Travel碳抵換後可獲得輕旅行點數，搭配其他挑戰項目累積點數達8點，即享有官網專屬購票優惠。凡華夏會員搭乘華航或華信航空自營國際航班時，完成網路報到、減輕託運行李重量、商務艙／豪華經濟艙網路預選餐點、下載雲端書坊刊物、自助座艙升等和開立酬賓機票、機票包含Rail&Fly產品、公益哩程捐贈、參加華航馬拉松，或最新上線的環保旅程 Eco Travel 碳抵換等，皆可累積點數。環保旅程Eco Travel為華航與英國專業機構Climate Impact Partners合作推出的旅客自願碳抵換服務，旅客可依個人需求為旅程產生的碳排放進行抵換，以實際行動支持永續飛行體驗。華航結合環保行動和會員回饋機制，華夏會員於Eco Travel平台完成碳抵換即獲得輕旅行點數；中英文雙語介面，可依選擇語系自動切換內容，進一步豐富參與方式。