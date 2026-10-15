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年底選舉倒數43天，《鉅聞天下新聞網》今（15）日公布最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川在「洋流」的衝擊下，看好度從原先7月52.68%下滑到45.16%，而沈伯洋與蘇巧慧「洋流慧聚」從41.29%上升至47.62%，對此蘇巧慧回應表示，這代表大家一起期待新時代的到來，也期待選戰是用新的觀念，就是溫暖的、正面的、陽光的態度繼續前進。《鉅聞天下新聞網》今（15）日公布最新民調，結果顯示李四川支持度以45.74%領先蘇巧慧45.18%打平，與今年7月調查相比，李四川下跌5.11個百分點，蘇巧慧上升1.12個百分點。此外在看好度方面「洋流慧聚」47.62%超車「蔣李連線」45.16%。對此蘇巧慧表示，非常感謝有這麼多人關心新北，做了這麽多民調，所有民調都會認真地參考，現在大部分的民調雖然是有領先的狀態，不過會持續努力，最後也希望是連國民黨做的民調，甚至是連網路問卷民調也都能夠領先，那才是真的有機會可以贏得勝利。至於「洋流慧聚」看好度超車，蘇巧慧說，這代表大家期待新時代的到來，也期待選戰是用新的觀念，就是溫暖的、正面的、陽光的態度繼續前進。所以在最後倒數階段會持續努力，大家一起用新態度來讓新北更進步。該民調為《鉅聞天下新聞網》委託，由皮爾森數據負責執行，針對新北市年滿20歲以上之網路人口，上月28日至10月3日，共計進行6天，當中有效樣本為1066份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%以內。