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▲2026台灣中亞聯大國際雕塑獎，今日舉行頒獎典禮，由日本藝術家西野康造奪金。（圖／中亞聯大提供）

2026台灣中亞聯大國際雕塑獎今天揭曉，日本藝術家西野康造以《與微風共舞》獲得金獎，台灣藝術家邱梁城、彭雅美分獲銀、銅獎。本屆12件得獎作品，將由中國醫藥大學永久典藏，陸續設置於水湳校園，讓公共藝術融入師生日常。本屆徵件吸引43個國家與地區、146位藝術家參與，共有179件作品競逐。經初審，選出台灣、日本、西班牙、英國、德國、土耳其及義大利等7國的12件作品進入複審，創作主題涵蓋生命、療癒、自然與再生，呼應教育、健康與永續精神。評審團由南條史生、林平、金宣廷、魯本．福連德及李玉玲等5位國內外藝術專家組成。除西野康造奪金，邱梁城以《如光漫漫—光波如銀》獲銀獎，彭雅美以《風起雲湧》獲銅獎，另選出9件優選作品，其中德國藝術家TOBEL的《轉化》另獲特別獎。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，學校在發展醫學教育、研究與醫療之餘，也重視人文藝術與美學教育，希望透過國際藝術交流及公共藝術典藏，增加師生接觸藝術的機會。校園建設也將結合建築設計、智慧綠建築與永續理念，營造兼具專業與人文的學習環境。中國醫藥大學校長江安世指出，醫學與藝術都源於對生命的探索與關懷，科學家和藝術家同樣需要觀察力、好奇心及創造力。醫學教育除了培養知識與技術，也應重視想像力、同理心及人文素養，讓公共藝術成為校園教育的一部分。亞洲大學校長蔡進發表示，人工智慧快速發展，更凸顯藝術所承載的情感、創造力與人性價值，期待兩校持續深化藝術教育，讓科技與人文關懷相互支持。中國醫藥大學表示，本屆得獎作品的獎勵及典藏，總計投入超過2000萬元，後續將逐步設置於校園。水湳校區也正推動由普立茲克建築獎得主法蘭克．蓋瑞設計的中國醫藥大學美術館，配合公共藝術典藏擴充，增加校園藝文空間。