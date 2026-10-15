Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用應用程式《鋼彈激戰指令》即將上市。此外，網路測試預定於11月展開，並自今日起開始招募網路測試參加者。
今後將透過官方網站和官方Facebook發布最新消息！
【官方網站】
https://gundam-blitzorder.ggame.jp/tw/
【官方Facebook】
https://www.facebook.com/gundam.blitz.order.tw/
為紀念首度公開，宣傳影片亦同步釋出！
https://bnent.jp/gbotw_pv
《鋼彈激戰指令》介紹
本作是一款App Store、Google Play專用放置型策略模擬遊戲。與造型精緻的機體一同挑戰全新戰鬥！
特色①：依自己的步調輕鬆培育！
培育材料可透過自動戰鬥輕鬆收集！用收集到的材料來強化隊伍，即可讓所有單位同步升級。 因此，新獲得的單位也能立即作為戰力使用。 強化單位，努力致勝！
特色②：用專屬自己的原創隊伍出戰！
《鋼彈》系列中的眾多MS、戰艦及MA將於本作登場！善用各單位不同的能力與特性，以及效果多樣的「EX技能」，自由編制隊伍並配置各單位。運用專屬於自己的原創隊伍擬定戰略，突破各種戰鬥吧！
※畫面為開發中的內容。遊戲畫面為日文版本。
※內容有可能不經預告逕行變更或終止。
特色③：暢玩豐富多樣的遊戲內容！
預定推出與強大頭目展開激戰、護衛戰艦前往目的地的任務等多樣化的遊戲內容。甚至還有可與其他玩家一較高下的玩法！磨練自身實力，盡情挑戰各種遊戲內容吧！
即將舉辦網路測試！
正式上市前，已決定於部分地區舉辦網路測試。在網路測試中，各位玩家將以事前測試者的身分遊玩本作，並可搶先體驗正式版的部分功能。敬請把握此次機會，體驗這款全新的手機遊戲！期待各位踴躍報名。
【網路測試舉辦概要】
適用OS：iOS / Android
※請確認官方網站上的適用裝置資訊。
■開放報名期間：預計2026/10/15（四）12:00～2026/10/26（一）11:59 (JST)
■網路測試舉辦期間：預計2026/11/18（三）14:00～2026/11/24（二）13:59 (JST)
■募集人數：預計每個地區500人
由此報名：https://gundam-blitzorder.ggame.jp/tw/nwt/
※畫面為開發中的內容。遊戲畫面為日文版本。
※內容有可能不經預告逕行變更或終止。
為紀念首支宣傳影片公開，現正於官方Facebook舉辦原創捏捏樂抽獎活動！
■活動獎品：
原創哈囉捏捏樂 × 15名
■活動期限：截止至10/25 23:59 (台灣時間)
※有可能不經預告逕行變更或終止。
參加方式等詳情請於官方Facebook確認。
https://www.facebook.com/gundam.blitz.order.tw
©SUNRISE ©SUNRISE・MBS
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【官方Facebook】
https://www.facebook.com/gundam.blitz.order.tw/
為紀念首度公開，宣傳影片亦同步釋出！
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《鋼彈激戰指令》介紹
本作是一款App Store、Google Play專用放置型策略模擬遊戲。與造型精緻的機體一同挑戰全新戰鬥！
特色①：依自己的步調輕鬆培育！
培育材料可透過自動戰鬥輕鬆收集！用收集到的材料來強化隊伍，即可讓所有單位同步升級。 因此，新獲得的單位也能立即作為戰力使用。 強化單位，努力致勝！
《鋼彈》系列中的眾多MS、戰艦及MA將於本作登場！善用各單位不同的能力與特性，以及效果多樣的「EX技能」，自由編制隊伍並配置各單位。運用專屬於自己的原創隊伍擬定戰略，突破各種戰鬥吧！
※內容有可能不經預告逕行變更或終止。
特色③：暢玩豐富多樣的遊戲內容！
預定推出與強大頭目展開激戰、護衛戰艦前往目的地的任務等多樣化的遊戲內容。甚至還有可與其他玩家一較高下的玩法！磨練自身實力，盡情挑戰各種遊戲內容吧！
正式上市前，已決定於部分地區舉辦網路測試。在網路測試中，各位玩家將以事前測試者的身分遊玩本作，並可搶先體驗正式版的部分功能。敬請把握此次機會，體驗這款全新的手機遊戲！期待各位踴躍報名。
【網路測試舉辦概要】
適用OS：iOS / Android
※請確認官方網站上的適用裝置資訊。
■開放報名期間：預計2026/10/15（四）12:00～2026/10/26（一）11:59 (JST)
■網路測試舉辦期間：預計2026/11/18（三）14:00～2026/11/24（二）13:59 (JST)
■募集人數：預計每個地區500人
由此報名：https://gundam-blitzorder.ggame.jp/tw/nwt/
※畫面為開發中的內容。遊戲畫面為日文版本。
※內容有可能不經預告逕行變更或終止。
為紀念首支宣傳影片公開，現正於官方Facebook舉辦原創捏捏樂抽獎活動！
■活動獎品：
原創哈囉捏捏樂 × 15名
■活動期限：截止至10/25 23:59 (台灣時間)
※有可能不經預告逕行變更或終止。
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