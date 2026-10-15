我是廣告 請繼續往下閱讀

因應藍白主導《財政收支劃分法》，造成高雄「招商有成、分配吃虧」，高雄市議員林智鴻於市政總質詢拋出「台積電總部遷高雄」議題認為，市長陳其邁成功爭取台積電設廠，相關先進製程帶動半導體產業鏈上下游廠商紮根高雄，未來新市府應把握契機，積極爭取台積電總部遷設高雄，讓產業發展成果真正反映地方財政。林智鴻認爲，未來市長在高雄的第一堂課，就是因應財劃法修惡所帶來的衝擊，讓『投資高雄』進一步成為『總部高雄』！」林智鴻強調，此刻拋出「台積電總部南遷」議題，當然無法一時半刻完成，但希望藉此讓未來市長能夠體察，在陳其邁打造有成的基礎之上，高雄不只要成為全球先進製程生產重鎮，更應將產業繁榮轉化為財政實力，為市民爭取更多建設與福利。林智鴻指出，受制藍白立委的修法版本，高雄統籌分配稅款連續兩年「六都增幅最低」，中央財源不足只能減少計畫型補助款，「一來一往」令高雄兩年來實質損失共逾400億元，假如「再修法」希望渺茫，新市府就必須替高雄財政再開新路「自救」，讓台積電未來在高雄上看2.3兆的產值，或各類「多數投資、生產在高雄」的企業營業額，都能全然反映在高雄面對統籌分配款的相關權重分數上。林智鴻指出，新版財劃法將地方最近三年營利事業營業額權重訂為30%，人口指標占45%，兩者合計高達75%，制度明顯有利企業總部與人口集中的城市。以2026年為例，台北即獲配統籌分配款1149億，比高雄757.8億多出近400億，就是因為「該公式」拉開北高差距，北市府網頁卻自誇「台北市雖僅佔全國營業家數約14.98%，卻貢獻了近三成銷售額，反映在全國經濟的商業核心地位。」他指出，台北長期作為政經中心「得天獨厚」，多數生產基地根本不在該處，卻因企業總部、稅籍設置因素，將相關產值都算在台北，北市府那種「得了便宜還賣乖」的論述方式，看在高雄人眼中實在難受。林智鴻以台積電為例，楠梓五座晶圓廠陸續建置，據報導指出，全面運轉後，年產值上看2兆364億元；今年9月動土的白埔產業園區，亦預估每年創造約3000億元產值、超過4000個就業機會，設備、材料及先進封裝供應鏈正加速群聚。他表示，廠房在高雄、員工在高雄，地方投入道路、水電與公共服務，甚至承擔環境風險，才能成就如此龐大的經濟量能，但相關產值究竟有多少能計入高雄的財劃法營業額指標？未來市府對相關制度產生的負面效應，必須有明確因應。