我是廣告 請繼續往下閱讀

外洩範疇涵蓋姓名、電話與訂餐紀錄

聯手第三方專家調查 承諾全力強化資安

日本漢堡王於今（15）日官方網站發表緊急聲明，證實其官方手機App的會員管理系統遭到第三方未授權入侵，高達1118萬筆會員個人資料不幸外洩。日本漢堡王除了向大眾深表歉意，也強調目前尚未發現信用卡資訊洩漏或詐騙等二次損害。這是日本餐飲業近年規模最大的資安事故之一，引發日本消費者的廣泛關注。綜合日媒報導，日本漢堡王公布的調查報告指出，營運團隊日前發現管理App會員資料的伺服器出現異常存取跡象，隨即展開內部調查。結果證實，系統曾於今年10月2日至7日期間遭到第三方未授權存取，導致大量會員資料遭洩漏。日本漢堡王表示，在確認遭到駭客攻擊後，已於第一時間採取緊急防禦措施，徹底切斷該可疑IP的存取權限。據統計，本次受影響的個資規模高達1118 萬筆，外洩資料內容項目繁多，包括會員的個人基本資料，像是會員ID、姓名、性別、出生年月日、居住縣市；會員聯絡方式，包括電子郵件地址、電話號碼、電子郵件驗證狀態等；會員帳號資訊，包括會員註冊類別、手機線上點餐紀錄之有無等。針對消費者最關心的財務資安問題，日本漢堡王強調，由於公司系統並未儲存用戶的信用卡號碼，因此信用卡資訊絕對沒有外洩；此外，目前調查顯示會員登入密碼亦未遭洩漏。對於這起嚴重的資安事故，日本漢堡王在聲明中沉痛表示，「對於造成廣大顧客及相關各界極大的困擾與憂慮，我們致上最深切的歉意」。日本漢堡王指出，目前已全面聯手外部專業第三方資安機構進行深度調查，以釐清駭客入侵的具體途徑與詳細原因。同時，日本漢堡王也向大眾保證，現階段尚未接獲任何因本次事件引發的帳號遭冒用或盜刷等二次受害通報，未來將全力升級系統防護機制，防止類似悲劇再度發生。