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台北市長選戰首場辯論會將由TVBS及三立電視共同舉辦，兩陣營今（15）日下午再度赴TVBS協商，會中雙方陣營達成共識，10月31日中午12時到2時辯論。協商代表、民進黨台北市長沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，這次協商有好消息，也有壞消息，遺憾的是，第一場談定後，蔣陣營仍未具體說明是否有另一場辯論會。雙方陣營日前協商辯論未果，下午4時二度協商，沈伯洋方派出吳思瑤、蔣萬安方派出發言人羅智強協商。吳思瑤受訪時表示，有好消息，也有壞消息，好消息是第一場辯論會，目前敲定在10月31日中午12時到2時舉行，辯論會進行的內容，有交叉詰問，也有媒體提問。吳思瑤回顧，對於時間落在哪一天、哪一個時段，有一些爭論，沈伯洋陣營始終提出最多的選項，拋出10月24日、10月31日、11月7日三天時間，也做出最大彈性、最大的退讓，因此最終落在31日。至於壞消息，吳思瑤回應，蔣市長說把第一場的辯論會決定，就能啟動第二、第三場討論，既然今天第一場談定，他也代表沈伯洋，提出未來的1+1或是1+n有沒有可能？遺憾的是，第一場談定後，仍沒辦法得到蔣陣營具體說明是否有另一場辯論會、要不要同意其他媒體聯盟的邀請，「這不只是我們陣營遺憾，這也是市民知的權利」。吳思瑤說，既然有其他七家媒體組成另外一個辯論會舉辦的聯盟 ，希望蔣市長樂於接受，因為1+n是蔣市長說的，也是市民期待的，希望尊重同等權利。對於協調過程，吳思瑤說，今天像回到朝野協商的感覺，就時間選擇，雙方花了比較多的時間，去聚焦、去獲得共識；他也呼籲，趕快辯論是最好，期待辯論1+1或1+n，希望蔣市長說話算話，給市民更好的高水準選舉文化。