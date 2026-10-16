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國光生技子公司安特羅生技布局東南亞，昨（15）日與馬來西亞聯合藥業Duopharma Biotech簽署策略合作協議，將針對馬來西亞疫苗市場展開經銷與銷售合作，開拓當地公衛與自費疫苗市場。馬來西亞龍頭藥廠Duopharma Biotech，是馬來西亞證券交易所（BURSA Malaysia）指標性製藥上市公司，為當地龍頭藥廠。此次與Duopharma Biotech合作，將借助其在當地公共醫療供應及政府標案方面的豐富經驗，敲開馬來西亞及廣大東協清真市場的大門。儘管近期受全球地緣政治與原料藥（API）價格波動挑戰，Duopharma Biotech仍展現極高的供應鏈韌性與市場主導權。安特羅生技指出，馬來西亞政府近年對傳染病防治與國產/引進疫苗的審查愈發重視。Duopharma Biotech在當地擁有領先的市場地位且深受政府的信任與委託，安特羅生技以國光生技嚴謹專業的疫苗研發量產技術，結合Duopharma Biotech將可創造雙贏局面。