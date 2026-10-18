我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（右）和林襄的應援是看點。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

2026年中華職棒台灣大賽於本週六（17日）點燃戰火，由味全龍與中信兄弟爭奪年度總冠軍，這也是兩支人氣元老球隊首度在總冠軍賽正面交鋒，成為有史以來的「龍象大戰」。除了場上球員備受矚目，場邊啦啦隊同樣成為話題，其中味全龍啦啦隊隊長李多慧曾締造應援7戰全勝、勝率100％的驚人紀錄，被球迷封為「勝利妖精」，能否再替龍隊帶來好運，也成為另類看點。回顧李多慧被封為幸運女神的經過，2025年球季開打後，她前7場替味全龍應援，球隊全數拿下勝利，締造7戰7勝、應援勝率100％的紀錄。這7場勝利包括對戰台鋼雄鷹2連勝、富邦悍將3連勝，以及擊敗樂天桃猿與中信兄弟，讓「多慧之力」成為球迷津津樂道的話題。此次史詩之爭，味全龍前兩戰擁有主場優勢，小龍女也將派出完整陣容進駐台北大巨蛋，李多慧、林襄等人氣成員都將登上應援舞台，帶領龍迷為球隊助陣，對此龍迷也期待多慧重新開啟「勝利妖精」模式，把昔日應援必勝的好運延續下去。「龍象大戰」源自中華職棒元年（1990年）味全龍與兄弟象從成棒時期延續的宿敵對決。兩隊在1991年接連爆發「61事件」與「614事件」等火爆衝突，使恩怨逐漸白熱化，成為中職傳承超過30年的經典對戰；而本週六（17日）兩隊更將寫下歷史新頁，首度在台灣大賽（總冠軍賽）正面碰頭，並於台北大巨蛋展開7戰4勝制的歷史性對決。