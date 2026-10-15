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▲台灣港務公司高雄港務分公司舉辦白色饗宴公益活動，讓生命與幸福閃耀持續傳遞，展現自我魅力及勇氣。(圖／高雄港務分公司提供)

▲參與白色饗宴公益活動的姊妹們披上婚紗，手捧花束，展現自我魅力及勇氣。(圖／高雄港務分公司提供)

▲參與白色饗宴公益活動的姊妹們溫暖擁抱，讓生命與幸福閃耀持續傳遞。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司14日下午，攜手社團法人台灣港埠協會、高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在高雄港旅運中心，舉辦白色饗宴公益活動，在眾人的掌聲與祝福中，為自己走上一趟閃耀的紅毯之旅，讓生命與幸福閃耀持續傳遞，展現自我魅力及勇氣。台灣港務公司高雄港務分公司白色饗宴公益活動，是由台灣港務公司總經理王錦榮與高雄港務分公司總經理林春福共同主持，台灣港務公司行政副總經理高傳凱、高雄港務分公司副總經理陳中龍、主任秘書張紋英等人與會。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司高雄港務分公司為鼓勵生命旅人勇敢愛自己，重拾生活力量，乃舉辦此一傳遞愛與幸福的白色饗宴公益活動，邀請辛勞的姊妹們及親友齊聚，暫時放下生活中的擔子、換上婚紗、妝點美髮造型，在眾人的掌聲與祝福中，為自己走上一趟閃耀的紅毯之旅。王錦榮說，希望透過這場活動，讓每位參與者暫時放下生活中的不愉快，在鏡頭前看見自己的美麗，在掌聲中感受自己的勇氣，也重新找回屬於自己的光彩，每一段生命都值得被好好珍惜，每一個勇敢走過來的人，都值得擁有一段屬於自己的耀眼時刻。高雄港務分公司總經理林春福指出，此一白色饗宴公益活動，特別設計「許我耀眼」紅毯儀式，由高雄市立志高中美容科師生為姊妹們梳化妝髮，港務公司同仁及志工陪伴每位參與者穿上心中的白紗、手捧祝福花束，帶著自信笑容走上紅毯，而在聚光燈下的姊妹們，踩著優雅的步伐，舒展愉悅的笑容，展現生命的珍貴，讓與會者望見值得被愛惜的女性身影。林春福並指出，白色饗宴公益活動，不只是一場婚紗體驗，更是一場由企業、醫療、教育，以及志工各界共同編織的陪伴，從醫療專業的守護、學校師生的用心，到志工與企業的投入，大家以不同方式伸出手，讓善意匯聚成支持的力量，也讓關懷不只停留在活動當天，而能持續走進每一個需要溫暖的生命。